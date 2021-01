Útočník Smola se vrátil do Opavy na půlroční hostování

„Tomáš pro nás byl jednoznačnou volbou. Je to hráč, kterého jsem poznal osobně na hřišti i v kabině. Do mančaftu je to perfektní kluk, v kabině byl vždy oblíbený a my jsme potřebovali lídra i do šatny. Ví, co má dělat a je na něj absolutní spoleh,“ uvedl sportovní manažer Opavy Pavel Zavadil, který postupně přechází z hráčské do funkcionářské role.

„Na hřišti se mi s ním hrálo vždy dobře, už u nás prokázal své kvality. Umí dát gól a umí ho i připravit. Jeho čísla za poslední roky mluví jasně. Pro nás je příchod Tomáše Smoly obrovským posílením,“ prohlásil Zavadil.

Smola v české nejvyšší soutěži za Opavu a Ostravu odehrál 61 zápasů, v nichž dal 13 branek. Z Baníku přestoupil v září minulého roku do Gaz Metanu, který v té době vedl český trenér Dušan Uhrin mladší. Smola si v Rumunsku připsal pouze tři ligové starty.

Slezané už v minulých dnech angažovali na hostování záložníky Jiřího Kulhánka, Aleše Nešického a Lukáše Kaniu a obránce Davida Březinu, ze Slovenska pak přišel gólman Tomáš Digaňa. Vedení klubu jedná také o příchodu záložníka Patrika Hellebranda a útočníka Tomáše Čvančary.