Zavadil bude v Opavě manažerem. Ve dvaačtyřiceti letech kariéru ještě nekončí

„Jménem Slezského FC je mi obrovskou ctí pogratulovat Pavlovi k jeho neuvěřitelné kariéře. Věřím, že tak, jak byl úspěšný na hřišti, se mu bude dařit také mimo něj. Máme podobný pohled na fotbal, směřování klubu a rozumíme si i lidsky. Jsem přesvědčen o tom, že nám pomůže,“ citoval klubový web ředitele Jaroslava Rovňaně.

V současné době vykonává pozici sportovního ředitele trenér Radoslav Kováč.

„Už dopředu jsme avizovali, že tohle je pouze dočasné řešení. Pavel se společně se mnou v posledních týdnech účastnil jednání s hráči, aby si osahal novou roli. Jsme na jedné vlně, jednoznačně bude přínosem,“ poznamenal Kováč. „Na nás teď je, abychom Pavla plnohodnotně nahradili na hřišti.“

Pavel Zavadil Hráčská kariéra

Zavadil však svou dlouholetou kariéru ještě definitivně nekončí. S týmem se dál bude připravovat.

„Uvidíme, jak to bude. S trenérem už jsme se bavili, že bych se možná v lednu ještě částečně připravoval s mužstvem a byl připravený, kdyby náhodou něco hořelo, nebo bychom do toho museli sáhnout. Zároveň se chci plně věnovat tomu, co mě čeká. Vím, že přede mnou stojí spousta práce,“ zdůraznil dvaačtyřicetiletý středopolař, který je o rok starší než trenér Kováč.

A navíc se stane jeho nadřízeným.

„S Radkem se známe skoro pětadvacet let. Hrávali jsme spolu, i když jsme pak byli každý jinde, volali jsme si skoro každý den. Pořád jsme byli v kontaktu, navíc znám jeho pohled na fotbal, který máme podobný. Vidíme to stejně, což je strašně důležité. Jasně jsme se shodli, jakým směrem bychom se měli ubírat,“ prohlásil Zavadil.

„Chceme dávat šanci mladým hráčům, ale mít zde i naše zkušené hráče, kteří jsou z regionu. Jsou na tom velmi dobře charakterově a my potřebujeme, aby nám s mančaftem pomohli. Znám to, protože jsem si prošel kluby, kde jsem měl podobnou pozici. Všichni víme, jakou cestou chceme jít, a ustupovat z ní nebudeme. Podle nás je to správná volba,“ řekl.

„Už, když jsem prodlužoval hráčskou smlouvu, hovořili jsme o mé budoucnosti. Jsem rád, že jsme se domluvili a mohu v Opavě pokračovat. Jsem tady moc spokojený, navíc si myslím, že tenhle klub má obrovský potenciál. Chceme ho dostat výš. Udělám maximum, abych tomu pomohl. Pracují tady lidé, kterým absolutně důvěřuji. Věřím, že společnými silami pomůžeme posunout klub nahoru.“

Zavadil začal hrát ligu už před dvaceti lety za Drnovice, pak působil ve Spartě, kde zažil i Ligu mistrů. Byl i v zahraničí, hrál v Izraeli, v Řecku a ve Švédsku.

Opava je po dvanácti kolech poslední s tříbodovou ztrátou na Příbram, Brno a Boleslav.

V sobotu má hrát se Spartou, ale vzhledem k vyššímu počtu nakažených v týmu bude zápas možná odložen.