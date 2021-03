Stačí jeden gól a chytneme se, věří olomoucký brankář Mandous

„Bohužel mi střelu tečnul Roman Hubník a jak už to bylo zblízka, nestihl jsem zareagovat,“ litoval Mandous porážky 0:1.

Očekával jste, že se Beauguel otočí kolem Paulola a vystřelí?

To jsem samozřejmě věděl, byl jsem připravený na nějakou střelu, ale když to před vámi tečne obránce nebo kdokoliv jiný, tak je to těžké. Bohužel stalo se, nemáme ani bod, mrzí nás to.

Na nedostatek práce jste si stěžovat nemohl.

To se tady dá čekat. Myslím, že po našem docela dobrém výkonu, jsme si zasloužili alespoň bod. Ale musím uznat, že Plzeň měla daleko víc šancí než my.

Která situace byla nejtěžší?

Asi hlavička po rohu do protipohybu a z prvního poločasu nejspíš únik Buchy. Dával to na zadní, to byl první vážnější zákrok a pro mě byl důležitý.

V Plzni jste začínal, jsou tu pro vás zápas jiné?

Jsem dlouho pryč, ale samozřejmě jsem v Plzni vyrůstal, takže to jsou pro mě speciálnější zápasy. Nedělám rozdíly, jestli hrajeme na Bohemce, nebo v Plzni, ale mám tu ještě kamarády. O to víc jsem tu chtěl vyhrát nebo bodovat, bohužel se to nestalo.

Jaké je sledovat z branky spoluhráče, když se v posledních zápasech Sigmě tak nedaří?

Je to samozřejmě těžké. Chtěl bych pomoct klukům i vepředu. Těžko se mi to hodnotí, i tentokrát jsme měli nějaké závary. Musíme víc potrénovat střelbu a tlačit se do zakončení, protože ho tam bylo hodně málo. Ani si nevybavuji, jestli jsme vystřelili na bránu.

Nevystřelili. Dá se z pozice brankáře radit?

To asi těžko. Nemůžu radit útočníkům, ofenzivním hráčům, oni mi taky neradí. Já bych jim jen popřál štěstí, abychom to tam nějak dotlačili. Pak nám stoupne sebevědomí a budeme víc nebezpeční.

Může se aktuální míra sebedůvěry podepsat při poháru na Bohemce, kde vás patrně čeká zápas roku.

Chceme postoupit, tak to pro nás zápas roku snad nebude. Problém to není, stačí jedna střela, jeden gól a pak se chytneme.