Ani střela na branku. Finální část nám chybí, vědí v Olomouci

„Snažili jsme se získávat míče při presinku, hrát otevřeně a napadat soupeře při rozehrávce. První poločas nebyl špatný, bohužel v tom druhém jsme udělali chybu,“ mrzelo trenéra Radoslava Látala.

Na mysli měl situaci z 56. minuty, kdy si dlouhý aut stáhl francouzský útočník Beauguel, lehce se otočil i s míčem kolem Paulola a zblízka prostřelil Mandouse. „Bohužel jsme měli mít Beauguela mezi sebou. Byla hrubá chyba, že byli oba dva stopeři za ním, víme, že má sílu a vynikající krytí míče. Budu to dávat za vinu stoperům,“ přiznal kouč.

„Beauguel je hrozně silový, nepustí hráče. Při gólu to ukázal, dostal se zpoza Paulola, chtěl jsem mu zblokovat střelu, ale bohužel jsem ji tečoval Mandymu do rukou a skončilo to v bráně. Hodně nešťastný gól,“ líčil v televizním rozhovoru olomoucký kapitán Roman Hubník.

1 gól dali olomoučtí fotbalisté za poslední čtyři zápasy

Návrat na místa, kde pomohl Viktorii ke třem titulům a válčil v Lize mistrů, mu kvůli tomu docela zhořkl. „Příjezd na hotel a stadion byl pro mě zvláštní, i přijít do jiné kabiny, ale už jsem tu v roli soupeře, takže už to tak člověk musí brát. Body chybí, to nás docela sráží. Musím kluky pochválit, byl tam chtíč, ale škoda, že jsme neurvali alespoň bod,“ litoval. Víc než jedna chyba vzadu však o výsledku rozhodla nula střel na branku Plzně.

Bez jediného pokusu mezi tři tyče těžko mohli Hanáci pomýšlet na úspěch. „Chlapci byli při sobě ve správných prostorech. V přechodu musíme být silnější, ale defenzivní činnosti si cením. Tutovku Olomouc neměla, ale ošemetné situace tam byly. Cítím, že tým nabírá sílu a umí reagovat,“ pochvaloval si plzeňský kouč Adrian Gula.

Pro Sigmu to nebylo poprvé, kdy byla na útočné polovině bezzubá. Spíše se z toho stává nepříjemná tradice. Nejde popřít, že hra dopředu jí nefunguje. „Nějaké náznaky jsme měli, ale finální část nám chybí. Dlouhodobě s ní máme problémy, málo se dostáváme do šancí. Na Viktorce nějaké náznaky byly, ale konec nám pořád chybí,“ uznal Látal.

Přitom na začátku sezony jeho tým udivoval, ač se to dnes zdá hodně dávno. Pohledem zpět byla Sigma na vrcholu už v listopadu. V 8. kole se po výhře 3:0 nad Karvinou vyhoupla na třetí místo a rázem kolem ní začaly létat přízviska o černých koních a růžové budoucnosti. Jenže v dalších měsících všechny zářivé barvy dramaticky zešedly.

Ve 14 následujících utkáních vyhrála už jen dvakrát, nad slaboučkými Brnem a Opavou. A tak setrvale klouže tabulkou dolů, teď už patří do spodní poloviny. Po Plzni je jasné, že jedinou šanci, jak sezonu ještě zachránit, budou mít Hanáci v poháru. Už zítra (16.00) je čeká osmifinále v Ďolíčku proti Bohemians. „Víme, jak na tom v tabulce jsme. Při skládání sestavy jsme brali ohled i na úterní utkání. I proto jsme nechali Martina Nešpora doma,“ prozradil kouč Látal.

Probere Sigmu v klíčové chvíli?