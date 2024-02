Vše je o úroveň výš, hodnotil po ligovém debutu teplický Labík

„Bylo to těžké, kvalita je vyšší než ve druhé lize, tempo je rychlejší, hráči také. Všechno je o úroveň výš,“ neskrýval talent, že mu ligový debut dal pořádně zabrat. Zvládl to i díky spoluhráčům, kteří ho nenechali ve štychu.

„Před zápasem ke mně mluvili, ať hraju to svoje, že to bude těžké, ale ať si věřím. I na hřišti na mě kluci mluvili, abych se líp zorientoval,“ děkoval Labík.

Hlavně si nic nekomplikovat, to bylo jeho heslo, s nímž šel do prvoligové premiéry. „Přesně tak, byl to můj první zápas, tempo je fakt vyšší než ve druhé lize. Nechtěl jsem si to dělat složité, hrál jsem spíš jednoduše,“ nezastíral, že na parádičky a kudrlinky si ještě nevěřil.

Teplický Albert Labík (vpravo) v souboji s Martinem Cedidlou ze Zlína.

Tím spíš, že na kraji obrany hrál v ostrém zápase po dlouhé době. „Ve Vlašimi mě stavěli spíš jako šestku, ale jinak jsem celý život hrál vlevo. Teď v přípravě jsem si to zkusil znovu, stačily dva zápasy a už jsem se cítil v pohodě,“ neměl problém s přechodem na staronový post.

Kromě něj byli v základní sestavě Teplic i další dva exslávisti, stoper Křičfaluši a útočník Fila, který bitvu se Zlínem rozhodl dvěma góly. „Žádní slávisti, teď jsme Tepličáci! Za Dana jsem rád, padá mu to na tréninku, teď i v zápase, hodně nám pomohl,“ ocenil muže zápasu odchovanec pražských Třeboradic.

Na Stínadlech se sklářům zatím moc nedařilo, vyhráli tu teprve potřetí v sezoně. „Teď máme z dalších čtyř zápasů tři doma, tak snad jsme to touto výhrou zlomili,“ doufá Labík.