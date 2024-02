Slavia zpozorněla, Fila dvěma góly rozebral Zlín. Snad si všimne, přeje si

„Pro jaro mám motivaci, chci dosáhnout nějaké mety, kterou mám nastavenou. Snad se to podaří. Nejen gólovou, i týmovou,“ řekl jednadvacetiletý útočník, ale pak si zahrál na hrad v Karpatech. „Ta čísla mám ve své hlavě, ale nemůžu je úplně říct. Dvouciferný počet gólů? Je to možné. To jsem tajemný, co?“ zasmál se před novináři.

Každý balon, který brněnský rodák uklidí do sítě, je vzkazem Slavii. Byť ze skromnosti o tom takhle nemluví. „To je ještě dlouhá cesta, celé jaro. Ale jestli si toho všimnou, budu jedině rád,“ mrknul.

Proti Zlínu prokázal svoji pohotovost i čich na správný výběr místa. Jeho parťáci Bílek a Gning přihrávkami vyšachovali brankáře Dostála a on zblízka míč dopravil sebejistě za lajnu. „Vyplynulo to ze situace. My jsme v útoku dva s Gningem, prolínáme se, střídáme si strany, levou pravou,“ popisoval Fila.

Se senegalským klenotem, který na podzim trochu ztratil lesk, našli společnou řeč. „Ne že by nám to trenér Frťala vyčítal, ale říkal, že mezi sebou musíme víc spolupracovat. Snažíme se,“ řekl hrdina úvodního zápasu jara. „Není to vždy optimální, ale dnes to

Daniel Fila z Teplic slaví gól se spoluhráči v utkání proti Zlínu

mělo parametry a druhý gól je z půlky Gningův,“ poděkoval mu za pas na malé vápno.

Oba je chválil i trenér Zdenko Frťala: „Hrát by si zasloužili všichni naši útočníci, my se rozhodli pro tato dvě tykadla a jsem rád, že jejich spolupráce byla nadstandardní.“

190 centimetrů vysoký útočník, který na Stínadlech hostuje druhou sezonou, si bere Frťalovy rady k srdci. „On ví, kolik práce s ním je, kolik situací s ním řešíme. A věřím, že některé věci si plně uvědomuje,“ podotkl česko-slovenský trenér, jak se sám Frtala tituluje. „Nebyly to jen góly, ale i práce, kterou odvedl. Podržel míč, zapojil se také do kombinací a výborně do obranné fáze. Podal komplexní výkon!“

A komplex z Fily teď má Zlín. Už loni v květnu mu doma při stejné výhře 2:1 nasázel dva góly, teď zase. Nejoblíbenější soupeř. „Ale asi bych proti němu pořád hrát nechtěl, mají nepříjemné stopery,“ křenil se Fila. „Radši mám zápasy proti Spartě, proti ní se mi hraje líp, ale nemůžu si vybírat. A góly musím dávat všem.“

Dva jako v neděli dal za celý podzim, jenže to laboroval se zraněním. „Podzim nebyl optimální, ale to jsem nemohl ovlivnit. I tak jsem si dlouho vyčítal neproměněný nájezd na Spartě,“ prozradil forvard s ligovou bilancí 83 zápasů, 14 branek.

Teplice si díky vítězství nad Zlínem zadělaly na klidnější jaro, což by mladému střelci mohlo svědčit. „Po sobotních výsledcích jsem si říkal, že o to víc musíme zápas zvládnout, abychom se od spodku odpíchli. Je fajn, že jsme to zvládli. Zvlášť když přišlo v dešti nečekaně hodně lidí,“ potěšily ho tři tisícovky.

V základu sklářů naskočili i noví slávisté Albert Labík a Ondřej Kričfaluši. „Hráli super, podle mě porostou.“ Fila taky. Kdy doroste pro Slavii?