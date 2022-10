Gabriel zpět na Letné: Sparta není tam, kde by chtěla být, snad se to teď nezmění

Proto může mít dnešní zážitek pro Adama Gabriela zvláštní hodnotu. „Splní se mi to, co jsem si vždycky přál: zahraji si na Letné a to je pro mě to hlavní,“ říká před dnešním zápasem fotbalové ligy mezi pražskou Spartou a Hradcem Králové obránce dnes hostujícího týmu Adam Gabriel.

Jeho očekávání je pochopitelné, protože fotbalista, jenž se v právě skončené reprezentační přestávce výrazně podílel na postupu české jedenadvacítky přes Island na mistrovství Evropy, až do letošního léta strávil celou svoji kariéru právě ve Spartě.

Jen pro vysvětlení, v jejím dresu odehrál v lize šest minut, loni v srpnu právě proti Hradci, kam letos v létě přestoupil.

Velké očekávání?

Bude to pro mě speciální, strávil jsem tam svoji celou kariéru a moc se na to těším. Neberu to ale zase přehnaně osobně, celé je to o týmu.

Pro vás to může být i příležitost ukázat, že Sparta vaším prodejem udělala chybu.

Takhle to neberu, v každém zápase chci ukázat ten nejlepší výkon. Do Hradce jsem přestoupit chtěl a jsem rád, že jsem si to prosadil.

Sparta vs. Hradec Zápas 10. kola fotbalové ligy, dnes v 19 hodin v Praze na Letné.

Utkají se třetí tým tabulky (Sparta, 14 bodů) se sedmým (Hradec, 14).

Sparta v lize osmkrát po sobě neprohrála, ale v posledních pěti kolech jen remizovala.

Hradec poslední tři kola nevyhrál a nedal gól.

Možné absence: Pavelka, Haraslín, Jankto, Pešek, Vindheim, Čvančara - Ryneš, Urma, Rada.

Máte proti sobě tým, který sice má ambice, ale v posledních zápasech pouze remizoval. Co tomu říkáte?

Že mi to nepřísluší hodnotit. Sparta není tam, kde by chtěla být, a já věřím, že se to tenhle víkend nezmění. Dává nám to možná větší šanci uspět.

V brance Sparty bude stát Matěj Kovář, váš spoluhráč z reprezentační jedenadvacítky, se kterou jste společně postoupili na mistrovství Evropy. Hlavně ve druhém zápase ukázal, jak dobrou formu má. Bude těžké ho překonat?

Kovy ukazoval svoji kvalitu v každém zápase. Vždycky se říká, že nejlepší brankáři vás podrží v nejtěžších chvílích, což přesně potvrdil. V první půli odvety neměl žádný zákrok, ale v nastavení nás podržel a zajistil nám postup. Smekám před ním.

Bude hecování před vzájemným zápasem?

Neřešili jsme to, protože to po ukončení srazu bylo hektické. Každý měl svoje povinnosti a já jsem se musel rychle vrátit do Hradce.

Pod postup jste se výrazně podepsal i vy, mimo jiné i tím, že jste v prvním zápase na Islandu nahrál na vítězný gól, který byl nakonec i postupový. Jak na něj vzpomínáte?

Jako na situaci, která byla poměrně jednoduchá. Dostali jsme se po dlouhé době na polovinu soupeře a měli jsme za úkol zásobovat útočníky centry ze stran. Dostal jsem trochu volného prostoru, měl jsem dost času, tak jsem neváhal, poslal jsem to tam a naštěstí centr směřoval přesně. Nebylo to

Vy jste v obou zápasech odehrál celých 90 minut. Příjemné povzbuzení?

Odehrát dva takhle důležité zápasy, ve kterých jde o všechno, je fajn, to každého hráče posune. Teď je důležité, abych měl to vytížení v Hradci a v červnu byl nominován na závěrečný turnaj.

Teď je na programu Sparta, s čím do zápasu půjdete?

Budeme se snažit využít rozpoložení Sparty. Základem je mít kvalitní defenzívu, nedostat branku a hrozit z brejků.