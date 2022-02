Změny na Partizan? Když jsem nespokojený, tak je to téma vždycky, říká Vrba

Ligová utkání v Českých Budějovicích i s Plzní se nepovedla, v Mol Cupu však sparťané vyřadili Slavii na jejím hřišti.

Jak se předvedou v prvním kole vyřazovací fáze Konferenční ligy proti Partizanu?

„Potřebujeme co nejlepší výsledek do odvety, chceme postoupit,“ prohlásil sparťanský kouč s lehce ustaraným výrazem.

Trápí vás fakt, že kvůli vládním opatřením nemůžete mít v hledišti fanoušky? Že pořád neznáte, jak se stát postaví k vaší žádosti o výjimku?

Ti fanoušci mě mrzí hodně. Doufám, že v parlamentu během středy někdo dostane rozum, zkrátí se ty rozpravy, aby vláda mohla jednat i o nás.

Další potíže máte se složením týmu. Bude fit mladší z Krejčích?

Sami dobře víte, že jsme ho v neděli proti Plzni šetřili. Věříme, že bude v pořádku. V současnosti je to pro nás moc důležitý hráč, nadstandardní právě v zápasech, ve kterých se hraje o hodně. V derby to byl on, kdo pomohl zápas naklonit na naši stranu. Vypadá to, že by hrát mohl, ale stoprocentní to není.

Sparta - Partizan Bělehrad čtvrtek 21.00 rozhodčí: Ekberg - Culum, Hallberg (všichni Švédsko) Předpokládané sestavy, Sparta: Holec - Sáček (Vitík), Čelůstka, Panák, Hancko - Pešek, Krejčí, Karabec (Dočkal), Hložek, Haraslín - Čvančara.

Partizan: Stevanovič - Živkovič, Vujačič, Saničanin, Uroševič - Zdjelar, Jojič - Terzič, Natcho, Menig - Gomes. Sparta má potíže s obsazením pozice pravého obránce. Wiesner má trest za červenou kartu z prosincového duelu proti Bröndby, mladý Gabriel byl zraněný a Vindheim, který tam zaskakoval na podzim, odešel v lednu do Schalke. Nabízí se tak varianta se stopery Vitíkem či Čelůstkou, který kdysi na kraji obrany hrával, nebo se středopolařem Sáčkem.

Kdo nahradí potrestaného pravého obránce Wiesnera, vašeho nejvytíženějšího hráče sezony?

Varianty máme, ale ty vám neřeknu. Rozhodneme se po tréninku, hráči se to dozvědí až v den zápasu.

V neděli po utkání s Plzní jste říkal, že může dojít ke změnám v rozestavení či v systému hry. Je to téma i na Partizan?

Vždycky, když jsem nespokojený, tak je téma něco změnit.

Těší vás aspoň, že tým se po nepovedeném utkání umí v tom dalším rychle sebrat? Dokázal to právě v derby na Slavii po nevydařeném duelu v Budějovicích.

Myslím si, že jsme to ukázali i během zápasu s Plzní. Ten vývoj pro nás nebyl dobrý, ale dostali jsme se z toho a zachránili aspoň bod. Ukázali jsme charakter.

Je to pro vás ponaučení?

Samozřejmě, že ano. Ten zápas byl pro nás hodně poučný. Ukázal nám určité věci. Někteří hráči dostali prostor, někteří ho využili dobře, jiní hůř. Taky jsme si pomohli střídáním.

Máte se složením základní jedenáctky velké dilema?

Těch změn v kontextu dlouhodobé práce tolik není. Máme teď hodně zápasů, hrajeme každé tři dny a musíme pracovat se širším kádrem. Když to neuděláme, tak nás to dřív nebo později doběhne.

Vy jste pohárové zápasy proti Partizanu zažil před čtyřmi lety s Plzní. Dá se z toho vyjít, nebo je to spíš už historie, která vám teď nepomůže?

Viděl jsem poslední přípravy i teď ligový zápas. Partizan je klasický srbský tým, silný s míčem, důrazný. Má velmi dobrou ofenzívu, které rychlost a dynamiku dávají zahraniční akvizice. Místní jsou spíš takoví hraví. Respektujeme jejich kvalitu, kterou prokazují v domácí lize i v Evropě. Zaslouženě postoupili do jara. V srbské lize dominují, ale zase nechci říct, že soupeře válcují.