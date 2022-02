Nasazení, touha vyhrát každý souboj. Hrát jako na Slavii, přeje si Pešek

Nevýrazný v lize v Budějovicích i doma proti Plzni, kdy po jeho nepovedené malé domů a následném rohu sparťané inkasovali.

Solidní výkon v pohárovém derby na Slavii, kde sám skóroval.

„V poháru na Slavii jsme ukázali sílu. Věřím, že si to přeneseme i do Evropy,“ přeje si Pešek.

Je právě derby tím momentem, který vám dává naději?

Chceme se od něho odpíchnout. Když už jsme nechytili začátek ligy, tak věřím, že jsme se poučili a že těžké zápasy budeme zvládat.

Sparta - Partizan Bělehrad čtvrtek 21.00 rozhodčí: Ekberg - Culum, Hallberg (všichni Švédsko) Předpokládané sestavy, Sparta: Holec - Sáček (Vitík), Čelůstka, Panák, Hancko - Pešek, Krejčí, Karabec (Dočkal), Hložek, Haraslín - Čvančara.

Partizan: Stevanovič - Živkovič, Vujačič, Saničanin, Uroševič - Zdjelar, Jojič - Terzič, Natcho, Menig - Gomes. Sparta má potíže s obsazením pozice pravého obránce. Wiesner má trest za červenou kartu z prosincového duelu proti Bröndby, mladý Gabriel byl zraněný a Vindheim, který tam zaskakoval na podzim, odešel v lednu do Schalke. Nabízí se tak varianta se stopery Vitíkem či Čelůstkou, který kdysi na kraji obrany hrával, nebo se středopolařem Sáčkem.

Jaká je po utkání s Plzní v mužstvu nálada?

Všechno jsme si ukázali, probrali a teď máme před sebou další cíl. Nálada je bojovná, chceme to odčinit a zvítězit. Já osobně se moc těším, je to evropská soutěž, jsou velká očekávaní.

Jak si rozdílné výkony v derby a proti Plzni vysvětlujete?

Hodně jsem o tom přemýšlel... Řekli jsme si věci, na kterých musíme zapracovat. Největší rozdíl byl asi v nasazení, v chuti a touze vyhrát každý souboj. Chceme vyhrávat v každém utkání, ale uvědomujeme si, že na hřišti musíme vždycky nechat všechno. To bude proti Partizanu důležité.

Na pravé straně za vámi pravidelně nastupuje Wiesner, který má trest za vyloučení v prosinci proti Bröndby a teď absentuje. Bude to pro vás velká změna?

Mrzí mě, že hrát nemůže. Ale máme další kvalitní hráče. Ta spolupráce se měnit nebude, máme jasné úkoly.

Partizan vede srbskou ligu. Jak silný je to soupeř?

Podobně jako my, má zkušené hráče i mladé šikovné. Myslím si, že odehrajeme vyrovnaná utkání. První zápas bude trochu nervozní, než se se soupeřem oťukáme. Pamatuju si, jak jsem proti Partizanu hrál ještě s Libercem přípravu v Turecku. Důrazný, kvalitní protivník. Musíme hrát jako na Slavii. S velkou chutí, s nasazením, chtít získat každý balon. Věřím, že do toho vlítneme.