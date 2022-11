Náš nejlepší zápas, kluky chválím, ale světový fotbal je jinde, řekl kouč Bílek

Nezískala žádný bod, v šesti zápasech inkasovala čtyřiadvacet branek. Nikdo víc jich v historii Champions League nedostal.

I tak Viktoria není nejhorším týmem, Rangers z Glasgow zakončili letošní ročník rovněž s nulou na kontě a se skóre 2:22, kdežto Plzeň měla brankový rozdíl „jen“ minus devatenáct.

„A taky jsme si odnesli obrovskou motivaci do další práce, abychom se do soutěže dostali příští rok zase. Věděli jsme, že v konkurenci Barcelony, Bayernu a Interu Milán budeme mít hodně těžké už jen bodovat. Dělali jsme, co jsme mohli. Byli jsme nejslabší, to víme. Ale i po těch výsledcích musíme nabýt velké sebevědomí,“ řekl Bílek.

To jde?

Věřím, že těch šest zápasů nás posílí. Proti Bayernu jsme tady vyhráli poločas, teď Barceloně dali dva góly a kluci si ověřili, že i proti tak skvělému soupeři se hrát dá.

Navzdory porážce tedy mužstvo za výkon proti Barceloně chválíte?

Jednoznačně, kluci pracovali skvěle celý zápas. Samozřejmě, že se mi to hodnotí trochu hůř, když jsme zase prohráli a ten výsledek není příznivý.

Přesto, měli jste víc střel než Barcelona, na rohy vyhráli sedm k jedné. Byl to váš nejlepší zápas ve skupině?

Ano, odehráli jsme nejlepší utkání, byli jsme nejblíž bodu. Dali dva góly, nastřelili břevno a tyč. Těší nás to, odvedli jsme maximum, ale žádná euforie rozhodně není na místě. Vím, že děláme chyby do defenzivy. Taky na tom pracujeme, aby to bylo lepší.

Nešlo soupeřům čelit líp, než každý zápas jasně prohrát? V domácí lize jste proslulí právě pevnou defenzivou.

Máte pravdu, v některých momentech jsme se měli chovat jinak, takticky jsme to nesehráli dobře. Ale taky si musíme uvědomit, že jsme narazili na velkou kvalitu. Hráči našich soupeřů byli velmi dobře vybavení rychlostně, měli individuální techniku na nejvyšší úrovni a my nestačili. V lize málo inkasujeme, za to jsem rád, ale světový fotbal je jinde. Jestli chceme dosáhnout lepšího výsledku, obranná činnost musí být kvaitnější.

Liga mistrů pro vás po dvou měsících skončila. Vybavíte si ještě tu trnitou cestu kvalifikací?

Postoupit ze tří předkol je nesmírně složité. My narazili na soupeře, kteří na tom po herní stránce možná byli o trochu líp než my. Překonali jsme je díky soudržnosti a disciplíně. Ve skupině nás pak každá porážka musí posílit.

To se projevilo, když jste během podzimu dokázali po třech dnech od výprasku v Lize mistrů zvládat zápasy v domácí soutěži. Jak na mužstvo v takové chvíli působíte?

My jsme se hlavně chtěli dostat do skupiny jednoho z pohárů a že z toho byla Liga mistrů, bylo fantastické. Neřešili jsme, co je pro nás priorita, zápasy jsme brali postupně a všechny měli na stejné úrovni. Nepovedl se nám domácí pohár, v Lize mistrů jsme nestačili, ale kluci věděli, že v naší lize bojujeme o Evropu na příští rok. Kabina je zdravá, držíme pospolu, což je na hřišti vidět. A už teď myslím na Spartu, kterou máme v sobotu.