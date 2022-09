Trpišovský: Nebezpeční jsme byli sami sobě. Provod? Je možná na 50 procentech

„Měli jsme dobrý úvod, z kterého jsme ale nic nevytěžili, a soupeř chodil po našich ztrátách do nebezpečných brejků,“ pustil se slávistický kouč do obsáhlého hodnocení.

Slavia před zaplněným Edenem v úvodním domácím duelu v Konferenční lize dvakrát prohrávala. Do půle pak zvládla skóre otočit díky spolupráci Olayinky s Masopustem, což bylo klíčové.

„Škoda jen, že se nám nepodařilo utkání rozhodnout čtvrtým gólem. Náš výkon ve druhém poločase byl však takový neplodný,“ pokračoval Trpišovský.

Čím to bylo?

Vyvarovali jsme se chyb vzadu, ale bylo to na úkor našeho ofenzivního potenciálu. V prvním poločase jsme se v některých momentech špatně rozhodovali, pouštěli jsme soupeře do šancí a on nás potrestal. Věděli jsme, že jsou v ofenzivě a při zakončení nesmírně silní. Zároveň jsme však věděli o jeho mezerách v obraně, kterých jsme chtěli využít. Proto jsme měli v ofenzivě velký počet hráčů, ve srovnání s ligovými zápasy jsme však nasekali spoustu nevynucených chyb.

Schranz by měl být v pořádku Po nešťastném zákroku ve druhém poločase dostal slovenský univerzál Ivan Schranz ránu do hlavy a hřiště opustil na nosítkách. „Vypadalo to hrůzostrašně, ale po zápase vypadal relativně dobře. Lépe, než jsem čekal,“ řekl kouč Jindřich Trpišovský. „Uvidíme, jak dopadnout vyšetření, která podstoupí. Ještě se to může změnit, ale snad nepůjde o nic vážného,“ doplnil. Zraněný slávista Ivan Schranz opouští trávník na nosítkách.

I proto jste v první půli často čelili protiútokům soupeře. Nebyl výkon některých hráčů chvílemi laxní?

To bych neřekl. Vím, že to tak z tribuny mohlo vypadat, ale laxní jsme byli spíš minule proti Sivassporu, teď byli kluci nažhavení, dobře připravení. Chyby plynuly spíš z našeho špatného rozhodování, možná i z určité nervozity. Občas jsme byli nebezpeční sami sobě, ale věděli jsme, že tohle utkání potřebujeme za každou cenu zvládnout.

Povedlo se.

Pro vývoj ve skupině je to nesmírně důležité. I v minulosti pro nás byly první domácí zápasy klíčem k úspěchu. Není jednoduché v evropských soutěžích vítězit venku, proto jsou body z domácího prostředí základ.

Co jste říkal na výkon Tiéhiho? A může v organizaci hry zastoupit zraněného Holeše?

Nechci říct, že nahradit Tomášovu současnou důležitost pro tým, je až nadlidský úkol, ale pro Christa, který je u nás pořád teprve krátce, je něco takového nesírně složité. Učí se, spoustu věcí se snaží pochytit. V první půli nehrál dobře, dostal i žlutou kartu, o to víc si však vážím jeho výkonu ve druhé půli. Když přišel, byl svým naturelem vyloženě defenzivní, my ale potřebujeme, aby byl komplexní, aby hrál i dopředu. I takové zápasy jsou pro něj škola.

Co další jednotlivci? Masopusta i Provoda jste střídal hned po první půli.

Maso měl lehký problém, to střídání bylo preventivní i s ohledem na to, že o víkendu po dlouhé době odehrál celé utkání a předtím nastoupil i v Sivasu. Určitě jsme ho nestřídali kvůli výkonu.

A Provod? Na kolika procentech své formy před zraněním podle vás je?

On by vám to řekl lépe, podle mě je tak na padesáti až šedesáti procentech, datově podle intenzity možná až na sedmdesáti. Potřebuje hodně času na regeneraci, ale věřím, že mu během reprezentační přestávky pomůže jiný styl tréninků. Že na sobě znovu zapracuje.

Ještě před reprezentační přestávkou vás však v neděli čeká šlágr v Plzni. Co očekáváte?

Extrémně náročné utkání. Plzeň má pořád stejný tým, který přes léto ještě doplnila a zkvalitnila. Takhle od stolu bych si tipnul, že půjde o podobný zápas jako minule. Oba týmy se dokonale znají, oba jsou v dobrém rozpoložení.

Vy však máte po evropském zápase o dva dny méně na odpočinek. Problém?

Neřekl bych. Už třetí rok po sobě jsme zvyklí, že hrajeme čtvrtek-neděle. Víme, co to obnáší, víme, jak se připravit. Navíc jsme v posledním týdnu nemuseli příliš cestovat a do Plzně to máme kousek. Ten zápas nebude o běžecké stránce, to spíš o osobních soubojích a o mentalitě.