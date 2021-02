Leicester? Pro obránce maturita. Ale chceme se mu postavit čelem, řekl Trpišovský

Tak jako to slávisté předvedli před necelými dvěma lety proti Chelsea, kterou přes výsledky 0:1 a 3:4 potrápili. Jaký bude souboj s aktuálně třetím týmem Premier League z Leicesteru?



„Už aby to začalo,“ usmál se kouč Trpišovský na předzápasové tiskové konferenci. „Všichni se těšíme, poctivě se připravujeme. Pro nás i pro klub je to velká událost, vidím na hráčích, jak jsou koncentrovaní na každý detail. Práce je hodně, ale věřím, že jsme nachystaní.“

I na Jamieho Vardyho, nejvýraznější postavu z kádru soupeře?

Řadím ho mezi pět nejnebezpečnějších hráčů na světě, naše obránce čeká hodně náročný úkol. Je nesmírně rychlý, rychle se rozhoduje, ve vápně je to zabiják. Má perfektní pohyb a i když balancuje na hraně, málokdy se chytí do ofsajdu. Koukali jsme na jeho hru, ale nejvíc to bude o předvídavosti a výběru místa našich obránců i brankáře, čeká je maturita.

Co další hvězdy soupeře?

Já se těším na Leicester jako takový, je to jeden z mých nejoblíbenějších týmů na světě, ale pokud mám jmenovat: James Maddison je špičkový špílmachr, skvělý hráč, strašně rád se na něj dívám. A velmi nebezpečný je i Harvey Barnes, o kterém se sice příliš nemluví, ale pro mě je svou nebezpečností na úrovni Vardyho.

Navíc odchovanec. Dokázal se prosadit mezi hráči za miliony.

I to dokazuje jeho kvalitu. Patří ke klíčovým mužům celé ofenzivy, hraje v nejtěžších zápasech, prosazuje se. Sleduju Premier League pravidelně a pro mě je jedním z nejlepších křídelníků v soutěži. Pro klub je samozřejmě skvělé, že jde o hráče, kterého si sami vychovali.

Často přizpůsobujete sestavu typologii soupeře, jak budete přemýšlet před Leicesterem?

Je to komplikovanější, protože Leicester je pro nás trochu nečitelný. Používají více rozestavení, která jsou schopni v průběhu zápasu měnit. Nedávno během jednoho utkání vystřídali tři různé formace. Navíc ani nevíme, s jakými hráči nastoupí. Ale nejvíc se chceme soustředit sami na sebe.

Leicester není týmem, který by dominoval v držení míče, spíš vyčkává, hraje na brejky. Počítáte s tím, že budete v zápase víc tvořit?

Oni čekají na prostory pro rychlý přechod směrem nahoru, což je věc, o které se hodně bavíme a hodně se na ni připravujeme. Je možné, že nastanou fáze utkání, kdy budeme hodně na míči, o to víc pak bude důležité přepínání do defenzivy. Musíme se vyvarovat laciných ztrát, protože Leicester po zisku většinou okamžitě posílá balony na hrotového hráče. Proto budou důležité i postavení a koncentrace našich stoperů a brankáře.

Konzultoval jste soupeře i s vašimi vyslanci v Premier League Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem?

S oběma jsem v kontaktu každý týden, ale o Leicesteru jsme se bavili spíš komplexně, když nám ho vylosovali. Viděl jsem jejich vzájemný zápas, byl to první start Vládi Coufala v Anglii, ale konkrétní věci jsme neprobírali. Všichni ten tým známe důkladně, informací máme dost.