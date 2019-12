Splnili jsme základní pravidlo, lidi se bavili, řekl nadšený kouč Slavie

Český šampion se německému favoritovi vyrovnal. Dostal se do spousty zakončení, byl nebezpečný, sebevědomý. Snad jediné, co lze Slavii po úterním večeru vytknout, je proměňování šancí.

„Jen ve druhé půli jsme měli asi tři stoprocentní možnosti, kdy balon nějakou záhadou neskončil v bráně,“ kroutil hlavou Trpišovský. „To nás stálo remízu. Nebo při troše sportovního štěstí vítězství.“

„Jinak jsme ale splnili, co jsme chtěli: odehrát zápas co nejkvalitněji, nejofenzivněji. I přes prohru o gól si myslím, že základní pravidlo fotbalu jsme splnili - lidi se bavili,“ pokračoval kouč Slavie.



Jaké jsou vaše bezprostřední pocity?

Je prostě škoda, že jsme neproměnili víc šancí. Přijelo za námi tolik lidí, viděli jsme našlapaný sektor, chtěli jsme fanoušky pobavit, aby si zápas pamatovali. Možná jsme si ho mohli pamatovat všichni líp, kdybychom byli efektivnější. Bylo to zajímavé do poslední sekundy. Je mi líto kluků, že do toho dají tolik. Můžeme s Dortmundem hrát hrát nahoru dolů, dáme do toho úsilí, ale odcházíme s prázdnýma rukama. Jsem ale šťastný, že to chtějí podstoupit.

Zápas mohl skončit klidně vyšším skóre než 2:1.

Mrzí mě, že neskončil 4:4 nebo 5:5. Nebo třeba 4:3. Dortmund je velké mužstvo, skvělý tým se skvělými individualitami s trošku nadpozemskou rychlostí. Gratulujeme k postupu. Teď k nám: těžko se mi to říká, když jsme prohráli, ale jsem na všechny neskutečně hrdý. To je asi pocit, který si z toho odnesu.

Byl to váš nejlepší výkon ve skupině?

Těžko říct. Nejhorší bych asi říct uměl. A teď po prohře je těžké mluvit o nejlepším. Když to tak vezmu, tak inkasovaný gól na San Siru nás vlastně stál postup do Evropské ligy. Řeknu to takhle: předvedli jsme nejlepší výkon směrem do ofenzivy.

Na hřišti Dortmundu, který hrál o všechno. O postup do jarní fáze.

Nastoupil v plné sestavě, přesto jsme si vytvořili tolik šancí. Bohužel i tady nás provázelo to, co celou sezonu – problém dotlačit to do branky. Byl to ale výkon na úrovni Ligy mistrů, na úrovni těch nejlepších týmů. Jsem rád, že jsme se tomu přiblížili právě v takovém zápase.

Bylo proměňovaní šancí tím největším rozdílem mezi vámi a ostatními celky ze skupiny? V ostatních aspektech hry jste se jim vyrovnali.

Jo. Jak už nám nešlo o postup, tak z nás asi spadl tlak, trošku jsme se uvolnili. Troufnu si říct, že jsme se protivníkům dokázali vyrovnat ve všem. Fyzicky, v nasazení, v soubojích, držení míče, v kombinaci, v nebezpečnosti. Přitom proti nám stáli ti nejlepší, třeba Ter Stegen, Handanovič, Bürki v bráně... Ševčík a ostatní ukázali, že nehrajou druhé housle. Dvě věci: Zaprvé proměňování šancí nás asi stálo Evropskou ligu a zadruhé...

Ano?

Někdy technická vybavenost. S takovým tlakem na míč a prostor jako v Lize mistrů se jen tak nesetkáte. U Borussie vidíte skvělý první dotek, tam pokulháváme. Ale ve struktuře hry, organizaci, postupném útoku jsme si dokázali, že s nimi můžeme hrát. To jsou ty dobré pocity z toho.

Na stoperu jste vedle Kúdely upřednostnil Takácse před Frydrychem. Jak jste jeho první zápas v Lize mistrů od začátku vnímal?

Postupně se taky rozkoukal. Vybral si jednu slabou chvilku, ale ve druhém poločase hrál skvěle. Když si uvědomíme, kde se ocitl, proti komu stál... Na chodbě říkal, že se s ním ještě všechno točilo, byl vyvalenej. Zvládl to výborně.

Ve Slavii je na hostování. Uplatníte opci?

Mluvili jsme s ním v pondělí o jeho budoucnosti. Chtěli jsme ho uklidnit, že to není jen o tomhle zápase, kde bude čelit Sanchovi a Reusovi a dalším. Kdyby nezavinil ten samostatný únik Reuse, zvládl to skoro bezchybně. Vždyť my ho hodili rovnýma nohama do skupiny Ligy mistrů a obstál. To nám hodně naznačuje, že se s ním dá počítat.

Z hráčů Borussie nejvíc zářil gólman Bürki. Co jste na jeho zákroky říkal?

Budu si ho určitě pamatovat dlouho. Sebral nám minimálně dva jasné góly. Proti Dortmundu jsme si ve finální fázi počínali možná nejlíp, ale on předváděl fantastické zákroky.

Několik dobrých zásahů si připsal i Kolář. Zvýšil si zase svou hodnotu? Neobáváte se, že ho v zimě neudržíte?

Obavu mám u hodně hráčů. Zakončili jsme určitou epizodu, ostatní pokračují na jaře a chceme si splnit velký cíl. Pak zase hrát kvalifikaci Ligy mistrů, tohle totiž chceme hrát znovu. Kluci ukazují neskutečnou kvalitu. Ondra se vyrovnal gólmanům, kteří proti nám stáli, čelil spoustě situací během těch šesti duelů, které jsme odehráli. Ukázal, že je vyspělý mentálně i lidsky.