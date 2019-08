Hložek, možný trumf Sparty v Turecku: Největší zápas, co jsem kdy hrál

Fotbal

Zvětšit fotografii Adam Hložek ze Sparty oslavuje svůj zásah do sítě Jablonce. | foto: Michal Sváček, MAFRA

dnes 16:29

Trabzon (Od našeho zpravodaje) - Může to být sparťanský trumf do odvety 3. předkola Evropské ligy v tureckém Trabzonu. „Dá se říct, že to pro mě bude největší zápas v kariéře,“ poznamenal fotbalista Adam Hložek.