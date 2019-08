Protest v ulicích i výchovná lekce. Černomořská bouře se žene na Spartu

Kaya je zpátky ve své vlasti, byť doma je v Istanbulu.

Do Trabzonu, víc než tisíc kilometrů na východ od největšího tureckého města, přicestoval k odvetě 3. předkola Evropské ligy. Ještě v Praze pro klubový web líčil, co Spartu proti Trabzonsporu čeká.

„No, lidé jsou tady trochu divočejší než jinde v Turecku, ale není to zas žádný extrém. Všichni milují fotbal.“

Fotbal v Turecku a atmosféra na stadionech je vášnivá, bouřlivá, bláznivá, divoká. To všechno si ještě vynásobte, prostředí v Trabzonu je jedinečné. „Však se o tom přesvědčíme,“ upozorňuje Kaya.

Stoupenci Trabzonsporu, s nímž se Sparta utká o postup do závěrečného play off pohárové kvalifikace, jsou vážně „jiní“.

Trabzonspor - Sparta čtvrtek 19.30 českého času První zápas: 2:2.

Rozhodčí: Kehlet - Hummelgaard, Sörensen (všichni Dánsko) Předpokládané sestavy, Trabzonspor: Cakir - Pereira, Türkmen, Hosejní, Novák - Sosa, Parmak - Ömür, Ekuban, Nwakaeme - Sörloth.

Sparta: Nita - Sáček, Kaya, Costa, Hanousek - Hložek, Kanga, Krejčí, Hašek, Plavšič - Tetteh.

Když před třemi lety v zápase na Galatasaray sudí Deniz Bitnel vyloučil čtyři hostující hráče, tisíce fanoušků Trabzonsporu druhý den vyšlo protestovat do ulic města. V rukách drželi červené karty. Byla v tom symbolika.

Když sudí vyloučil třetího hráče, obránce Salih Dursun červenou kartu sudímu vytrhl a na oplátku ji ukázal jemu. A tak šel předčasně ze hřiště taky.

Rovněž v roce 2016 v duelu proti Fenerbahce, dalšímu velkému klubu z Istanbulu, za stavu 0:4 vtrhli dva fanoušci na hřiště a napadli pomezního rozhodčího. Skočili na něj a povalili na zem. Ani jednomu z nich ještě nebylo ani osmnáct.

Loni na tribuně se zase fandové dohadovali s vedením klubu, požadovali jeho rezignaci. Výměna názorů vyústila v bouřlivou hádku. „Neodstoupíme,“ vzkázal jim prezident později.

„Vítejte v pekle, jdeme si pro vás.“ Po losu 3. předkola tisíce hesel zaplavily účty Sparty na sociálních sítích.

„Ale když se nedaří, i starší pánové nadávají. Když se prohraje důležitý zápas, občas dojde i k útoku na hráče. Proto je Trabzonspor díky svým fanouškům možná o něco slavnější než ostatní kluby,“ poznamenává Kaya.

Po vítězstvích se hráči rozestoupí kolem středového kruhu a publiku předvádí různé taneční kreace. A fanoušci na tribunách šílí.

Černomořská bouře, přezdívá se klubu. Před třemi lety Trabzonspor otevřel nový stadion. Stojí přímo na pobřeží Černého moře a je nejmodernější v Turecku.

Senol Günes Stadium. Pojmenovali ho po bývalém slavném tureckém brankáři a později trenérovi. Oficiálně nese název Medical Park Stadyumu podle sponzora. Kapacita je něco málo přes 40 tisíc míst.

„Během chvíle bylo vyprodáno, takže čekám tak padesát tisíc lidí. Že má stadion menší kapacitu? Věřte mi, to je zajímat nebude. Pravidla v takových chvílích nejsou zásadní,“ říká Kaya.

Ale přece jen, turecké zvyklosti se dodržovat musí.

Když si jeden z fanoušků na novou sedačku stoupl a zachytily to kamerové systémy, bylo z toho pozdvižení. Dostal trest: umýt deset tisíc sedaček. Po stadionu chodil hodiny s kyblíkem vody a hadrem.

„Když jsme říkali, že to je náš nový domov, mysleli jsme to vážně. U sebe doma byste v botech na židli taky nevylezli. Každý, kdo to udělá, bude potrestán,“ varoval klub. Podle tureckých standardů byl trest dokonce mírný.

Mírná jistě nebude atmosféra ani při čtvrtečním utkání. „Každý se na to musí připravit sám. Já osobně se moc těším, ať už nastupujeme,“ přeje si sparťanský středopolař Ladislav Krejčí.

„Pro nás je dobře, že projdeme takovým zážitkem. Všechny kluky to posílí. Však uvidíte, jaké to bude,“ podotýká Kaya.