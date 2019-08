Mikel, hvězda Trabzonsporu: hrdina přestupové detektivky

Ten opovážlivec se jmenoval John Obi Mikel a ve čtvrtek večer bude v dresu Trabzonsporu válčit o postup ze třetího předkola Evropské ligy proti Spartě.

Pokud na něj ovšem trenér Ünal Karaman ukáže: v prvním zápase na Letné nigerijskou hvězdu týmu už v poločase stáhl.

„Nehrál dobře, proto šel dolů. Pořád je na něm vidět, že se během mistrovství Afriky zranil a nemá natrénováno,“ vysvětluje novinář Kadir Onur Dincer z deníku Milliyet. „Ale fanoušci se do něj zamilovali a věří, že z něj brzy bude lídr.“

Logicky.

Vždyť Mikel odkopal deset let v Chelsea, kde platil za nepostradatelného, a slavil vítězství v Premier League, Lize mistrů i Evropské lize.

Jenže než v osmnácti do Londýna z norského Lynu Oslo přestoupil, prožil příběh jako z detektivky.

Nejdřív se totiž dohodl s Fergusonem a kývl United, dokonce už pózoval v červeném dresu s jmenovkou a číslem 21 na zádech.

Když to zjistili zástupci Chelsea, zuřili. Namítali, že s Lynem byli dohodnutí na předkupním právu. Že právě oni pomohli Mikela na sever z Afriky přivést, a dokonce mu hradili nákladné studium na prestižní norské střední škole.

Mikel nevěděl, na čem je, a protože musel čelit výhrůžným anonymním telefonátům z Anglie i Nigérie, dostal ochranku. A pak, v polovině května 2005, zmizel.

Hledala ho norská policie, kauza plnila stránky novin a ředitel Lynu Morgan Andersen hřímal: „Někdo nám našeho Johna unesl!“

Zatímco se probíralo, jestli „únos“ organizovala Chelsea, nebo United, Mikel se našel. V Londýně, po boku svého agenta Johna Shittua. A přes televizi Sky Sports vzkázal: „K podpisu smlouvy s United mě donutili, nikdy jsem tam nechtěl. Toužím hrát za Chelsea!“

To se pro změnu vztekali United i Lyn, kam se Mikel odmítal vrátit. Zatímco stížnost z Manchesteru FIFA shodila ze stolu, tu z Norska posoudila jako odůvodněnou. Zmatenému Mikelovi nezbylo než se vrátit do Osla a doufat, že se všechny strany domluví. Což se nakonec stalo: Chelsea vyplatila United 12 milionů liber a obletovaný talent byl konečně její.

Trabzonspor - Sparta Sledujte od 19.30 hodin online.

„Bylo to bláznivé. Chodil jsem do školy a praly se o mě největší kluby světa,“ vyprávěl Mikel později. A rozhovor s Fergusonem se mu zaryl do paměti hodně hluboko.

„Bylo vidět, jak je vytočený. Říkal mi: Proč bys odmítal? Jsme největší tým na světě, to nemůžeš udělat! Když poznal, že mě nezlomí, řekl: Stejně tě jednou budu mít v týmu.“

To se nesplnilo a už ani nesplní. Ferguson dávno netrénuje a Mikel po angažmá v Číně a v druhé anglické lize zkouší oživit kariéru v Turecku.

Třeba už večer proti Spartě.