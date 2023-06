Největší úspěch kariéry, zářil Souček. Křetínský? Viděl nejlepší stadion v Česku

„Je to tady v Edenu jak pohádka,“ pokračoval u hloučku českých reportérů v útrobách stadionu. „Ve Slavii jsem byl 15 let, teď jsem skoro čtyři roky ve West Hamu a všechno se spojilo, udělali jsme tady zase titul, zvedli jsme pohár. Nemůžu tomu věřit, jak se to sešlo. Další splněný sen.“

V hledišti jste měl rodinu, při oslavách za vámi nejbližší přišli na trávník. Co to pro vás znamenalo?

Měl jsem tady rodinu i nejbližší, taky kamarády. Snažil jsem se pro ně shánět lístky, i když to bylo náročné. Jsem rád, že jsem je potom mohl pozvat na hřiště. Taky brečeli, já jsem brečel, bylo to hodně emotivní. Budu na to dlouho vzpomínat.

Co jste si říkali s Vladimírem Coufalem bezprostředně po závěrečném hvizdu?

Říkali jsme si už na začátku sezony, že to sem chceme dotáhnout. A když jsme se sem dostali, tak jsme ani nevěřili, že jsme tady zase spolu. Úžasné. Vrátili jsme se do Edenu a vyhráli tu, zvedli trofej nad hlavy. Máme spoustu fotek a nezapomenutelných zážitků.

Jaké bylo, že na severní tribuně byli místo hlasitých slávistických kotelníků neméně vášniví fandové West Hamu?

Bylo to úžasný. Měli jsme Tribunu Sever, naši slávistickou šatnu a zároveň místo červenobílých oranžovobílé dresy, hodně se to spojilo a cítil jsem se jako doma. Věřím, že jsem to ukázal i na hřišti. Je pro mě důležité, že jsme kromě jedné remízy vyhráli v celé soutěži každý zápas a tak jsme, myslím, zvedli trofej zaslouženě. Největší úspěch mé kariéry!

Opravdu toto vítězství v kariéře řadíte nejvýš?

Určitě. Vyhrál jsem titul se Slavií, hrál s ní poháry, něco zažil v Premier League, ale tohle byl nejtěžší zápas kariéry a největší úspěch. Ta medaile, co mi visí na krku, je nejvýš.

Poprvé v životě byl v Edenu pan Daniel Křetínský, majitel Sparty, který má podíl také ve West Hamu. Byl za vámi v kabině blahopřát?

Ještě jsem ho neviděl, ale doufám, že si to taky užil. Viděl nejlepší stadion v České republice. (smích)