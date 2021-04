Definitivní konec. Po odchodu anglických klubů žádná Superliga nebude

„Abych byl upřímný, tak ne. Evidentně to tak není,“ reagoval Andrea Agnelli, jeden z architektů Evropské superligy, jak zněl oficiální název, na otázku, jestli je projekt Superligy po vystoupení anglických klubů životaschopný. „Projekt po vystoupení anglických klubů nemůže pokračovat.“

Přesto si pořád za nápadem stojí.

„Jsem i nadále přesvědčen o výhodnosti tohoto projektu, o hodnotě, kterou by měl pro všechny úrovně fotbalu. Šlo o vytvoření nejlepší soutěže na světě. Ale zjevně k tomu nedojde. Nemyslím si, že tento projekt ještě existuje a běží.“

Pár hodin předtím však v oficiálním prohlášení Superligy ještě zaznělo: „Navzdory odchodu anglických klubů, které jsou nuceny přijímat taková rozhodnutí kvůli tlaku, jsme přesvědčeni, že náš návrh je plně v souladu s evropskými právními předpisy. Je třeba změnit současný status evropského fotbalu.“

Byla to taková poslední skeč umírajícího.

„Prezident Realu Madrid Florentino Pérez trvá na tom, aby se skupina udržela pohromadě a se zasadila o změnu,“ řekl známý španělský fotbalový novinář a expert Guillem Balague.

Jenže vedle anglických klubů začaly pochybovat i Inter Milán a Barcelona, která svou účast podmínila souhlasem desetitisíců členů klubů, což byla její ústupová cesta pryč z projektu.



V neděli dvanáct velkých klubů oznámilo, že zakládá vlastní soutěž nezávislou na Evropské fotbalové unii (UEFA).

Její předseda Aleksander Čeferin nazval Agnelliho hadem a lhářem. Agnelli rezignoval na svou pozici šéfa Evropské asociace klubů a odmítl se s Čeferinem bavit.

UEFA se okamžitě postavila proti a v součinosti s národními asociacemi oznámila, že Real Madrid, Juventus Turín, Atlético Madrid, Barcelona, Inter Milán, AC Milán, oba kluby z Manchesteru, Liverpool, Chelsea, Arsenal a Tottenham budou vyloučeni z domácích ligových soutěží. A že hráčům zakáže nastupovat v turnají UEFA a FIFA, což je především mistrovství Evropy a světa.

Bouřili se především fanoušci, politici, bývalí i současní fotbalisté. Pod velkým tlakem během úterý začaly couvat anglické kluby. Pozdě večer a během noci Superligu odpískaly. A ve středu dopoledne přišla reakce od Agnelliho.

Tak lze stručně popsat vývoj soutěže, která by podle plánů měla dvacet účastníků, z toho patnáct stálých. Zbývajících pět mužstev by se do soutěže kvalifikovala na základě předem stanoveného postupového klíče.

Lákadlem byly především finanční prostředky, které měla dodat americká banka JPMorgan. Každý ze zakládajících klubů si měl ze společného fondu sáhnout na zhruba 300 milionů eur jen za účast. Pro srovnání: vítěz současné Champions League si nevydělá ani polovinu.