Pokuta i podmínka. Slavia zná trest za chování fanoušků v Římě, domácí vyvázli

UEFA o tom informovala na svém webu. Domácí AS Řím vyvázl bez trestu.

Dění na tribunách i mimo ně rozdmýchalo po zápase, který český tým prohrál v posledním říjnovém týdnu 0:2, spoustu emocí. Disciplinární komise vinu klade výhradně české straně.

Slávistickým fanouškům vytkla hned několik prohřešků. V komuniké uvedla, že je potrestala za nepokoje, zapalování ohňů a házení předmětů.

Ani slovo o tom, na co si pražský klub vehementně stěžoval. Slavii a jejím fanouškům mimo jiné vadily údajně přehnané kontroly a také na to, že příznivci byli dlouho po závěrečném hvizdu drženi na stadionu. Do Itálie jich cestovaly tisíce.

Červenobílí dostali pokutu ve výši 20 tisíc eur a jeho fanoušci podmínku na jedno utkání na soupeřově hřišti v soutěžích UEFA. Pokud se tedy dopustí jakéhokoli prohřešku v některém z venkovních pohárových zápasů v následujících dvou letech, nebudou smět na další duel na soupeřově stadionu.

Na konci listopadu čeká Slavii duel v Tiraspolu proti tamnímu Šeriffu.

Italská média po říjnovém utkání mezi AS a Slavií informovala také o několika výtržnostech českých fanoušků. Římská policie potvrdila, že zasáhla proti skupině příznivců Pražanů v centru města. Fanoušci se podle ní snažili zapálit pyrotechniku a následně se strhla potyčka. K výtržnostem údajně došlo i na stadionu, a to mezi oběma tábory. Šest slávistických fanoušků bylo zadrženo, polovina z nich ukrajinské národnosti s pobytem v Česku.