Fanoušek, který napadl brankáře Sevilly, půjde na dva měsíce do vězení

Fotbalový fanoušek, jenž při únorovém utkání Evropské ligy mezi Eindhovenem a Sevillou vběhl na trávník a napadl gólmana španělského týmu, byl dnes odsouzen na dva měsíce do vězení. Dvacetiletý muž byl odsouzen nejen za to, že udeřil srbského brankáře Marka Dmitroviče do obličeje, ale také za porušení zákazu vstupu na stadion od národního fotbalového svazu.