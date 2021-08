Do studia Ligy mistrů chceme i Bosáka a slovenskou jedničku, říká šéf sportu na Nově

Nova Sport 1, 2, 3 a 4. Dá se to ukočírovat?

Je to výzva a jako sporťák jsem nadšený. Naši majitelé investují do obsahu, který je hodný jedničky na trhu. V minulých letech se na Nově z fotbalových pozic ustupovalo, teď se to mění. Italská liga, španělská liga, bundesliga, Liga mistrů jako výkladní skříň fotbalu. K tomu dlouhodobě vysíláme francouzskou Ligue 1. A abych nezapomněl... Nově máme Anglický pohár, nejstarší soutěž planety. Hned v sobotu dáváme Leicester versus Manchester City o Community Shield.

A dál?

Jedenáctého srpna evropský Superpohár. Chelsea proti Villarrealu jako pilotní zápas celého projektu. Vedení dokonce rozhodlo, že to odvysílá velká Nova.

Bez ironie: kam půjde Výměna manželek, Comeback a Můj přítel Monk?

Počkají si, sport dostane přednost. Naši majitelé vědí, jaký přesah má sport. Konkrétně sport, který se děje teď a tady. Zajímá vás záznam, když už znáte výsledek? Určitě ne tolik. Živý přenos má největší grády a sport by měl být pro moderní televizi jedním z pilířů, protože baví lidi bez rozdílu věku.



O investicích rozhoduje sledovanost nebo instinkt?

Ono to jde ruku v ruce. Však jste v branži dlouhé roky a jistě dokážete odhadnout, na co fanoušci slyší a které sporty táhnou nejvíc. Žebříček popularity se dá sestavit celkem jednoduše. Fotbal je fenomén, u nás milujeme hokej, tenis, MotoGP, trendy je MMA čili boje v kleci.

Dušan Mendel, šéf sportovní redakce televize Nova.

Česká fotbalová liga vás nezajímá?

Práva vlastní konkurence. Nova Sport se zaměřuje na zahraniční fotbal, zámořský hokej a basketbal. Za šestadvacet let, co na Nově pracuju, jsem toho zažil spoustu. Wimbledony, mistrovství světa v hokeji, vysílala se olympiáda ze Soči i z Ria. Když Nova po revoluci vletěla na trh, podmanila si ho. Vladimír Železný, otec zakladatel, chtěl, aby v nejlepší televizi bylo to nejlepší, a nešetřil. Současné vedení chce totéž čili posilovat prestiž. Teď s Ligou mistrů budeme zase sportovní jednička.

Ale všechny zápasy ze základních skupin asi vysílat nebudete, ne?

Koupili jsme exkluzivitu, budeme mít většinu. Všechny zápasy poběží buď v televizi nebo na naší platformě Voyo. Prostě si vždycky naladíte zápas, který chcete nebo potřebujete vidět.

Kolik vás to stálo?

To je součástí obchodního tajemství. Ale z logiky věci, když kupujete nejprestižnější věc, platíte za ni nejvíc.

Začínáte zhurta, skupiny startují v půlce září. Stačíte nabrat lidi?

Kdybychom šli úplně na dřeň, dalo by se to zvládnout i se současným týmem, který je velmi pracovitý a šikovný. Mám pod sebou dvacet lidí, plus dalších třicet externistů. Připadám si spíš jako trenér, který vybírá hráče do kabiny. Nezajímá mě jenom to, co umějí a jaké mají zkušenosti, potřebuju znát jejich charakter, aby ta skládačka v kabině mohla fungovat.

Kam tím míříte?

Že si všechno musí teprve postupně sednout. Jako když fotbalový mančaft postoupí do vyšší ligy, tak si musí zvyknout na rychlejší tempo a vyšší kvalitu.

Na jaře 1994 z toho byla ostuda. První zápas fotbalové ligy na Nově a komentátor Pavel Poulíček čtvrt hodiny nevěděl, v jakých dresech hraje Sparta a v jakých domácí Brno.

Nevděčně se to s Novou táhne dodnes. Ale byl to pravěk a došlo k souhře nešťastných náhod. Porouchal se přenosový vůz, Poulíček musel narychlo komentovat z Prahy, neměl zkušenosti, Sparta hrála netradičně v bílém a vznikl průšvih. Ale nemyslete si, i já jsem nervózní. I když znám svůj tým a vím, že je dobrý, určité průvodní těžkosti nastat můžou.

Abychom to nezamluvili: posilovat tedy budete?

Ano, jen doteď, kdy bylo všechno tajné, jsem nesměl ani nic naznačovat.

Teď už můžete.

Na československém trhu je pořád dost kvalitních lidí, kteří by nás mohli posílit. O jménech vím, protože jsem takový pacient, že vlastním všechny možné i nemožné krabičky, abych mohl odsledovat sportovní kanály od prvního do posledního.

Hlavní hvězda studia bude?

O hvězdách bych nemluvil, my jsme tým. Jedním z moderátorů bude Štěpán Sokol, který má na starosti Sportovní noviny a počíná si velmi dobře. Na něj chceme sázet. Pár další jmen bych rád přesvědčil.

Třeba?

Slávo Jurko, možná nejpopulárnější moderátor na Slovensku. Před deseti lety, kdy jsme Ligu mistrů dělali poprvé, jsme spolupracovali. Slávo jako moderátor, já jako dramaturg studií. Mimochodem, právě studio by mělo být naším velkým benefitem. Na tuzemské poměry technologicky extra. Nechte se překvapit.

Ještě jedno jméno: Jaromír Bosák?

Ano. Symbol fotbalových přenosů v Česku. Míra je na volné noze. Třeba by ho kromě Ligy mistrů mohla zaujmout taky bundesliga. Co vím, tuhle soutěž odmalička sleduje nejvíc ze všech. Samozřejmě se nabízí daleko víc možností, už tím, že Česká televize o svůj fotbalový obsah přichází a vytíženost fotbalových komentátorů nebude taková.

Na čem budete jako šéf sporťáků lpět? Máte zakázaná slůvka, slovní spojení?

Fanoušci, hlavně z mladší generace, jsou čím dál náročnější. S tabletem nebo telefonem v ruce okamžitě vědí, jestli se komentátor nespletl. Kdo, kam a kdy přestoupil, za kolik peněz, kolik tam odehrál sezon. Na faktické chyby jsou lidé hákliví, proto se nesmějí stávat. Taky bych rád, aby můj tým projevoval názor, ne pouze popisoval.