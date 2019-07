Patnáct hodin na cestě. I Boleslav k pohárové odvetě provázely trable

Jen sto kilometrů od Taškentu, hlavního města sousedního Uzbekistánu, se Mladá Boleslav bude prát o postup do další fáze kvalifikace.

K odvetě proti Ordabasy Šymkent nenastoupí s žádným náskokem, před týdnem v Mladé Boleslavi to bylo 1:1. „V tom úmorném vedru očekávám taktickou bitvu a můžu souhlasit s tím, co řekl jejich trenér, že může rozhodnout jeden gól,“ řekl boleslavský kouč Jozef Weber.

Boleslavští už mají za sebou „těžký předzápas“, úmorné cestování. Začalo v úterý podvečer z Mladé Boleslavi, z pražského letiště speciál vzlétl kolem dvaadvacáté hodiny.

Šymkent - Boleslav čtvrtek 16.00 středoevropského času První zápas: 1:1.

Rozhodčí: Kristoffersen - Hummelgaard, Rasmussen (všichni Dánsko)

Předpokládané sestavy, Šymkent: Nepogodov - Jerlanov, Fontanello, Malij, Dosmagambetov - Bystrov, Mahlangu, Diakhate, Mehanovič - Badibanga, Paulo.

Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Ladra, Matějovský, Budínský, Bucha - Mešanovič, Komličenko.

„Hráče jsem upozorňoval na to, že se to může stát, tak aby nebrblali. Může se posunout let, to k tomu patří, není třeba z toho dělat nějakou vědu,“ poznamenal trenér Jozef Weber před odletem z Prahy. Jako by to přivolal.

Mezipřistání v Bukurešti pro dotankování paliva, protože Mladá Boleslav vyrazila malým letadlem, proběhlo hladce. Při druhém mezipřistání v Baku se ale výprava zdržela přes tři hodiny. V Ázerbájdžánu se čekalo na povolení ke vstupu do kazašského vzdušného prostoru.

V Šymkentu je o čtyři hodiny víc než v Česku, utkání má výkop 20.00 tamního času. I v tu dobu tam může být víc než třicet stupňů.

Před týdnem Jablonec cestoval do Arménie, ale původní ranní let byl kvůli několikahodinovému zpoždění stroje zrušen a náhradní dopravce nedostal povolení k přeletu přes východní Evropu. Severočeši odcestovali až večer s dvanáctihodinovým zpožděním vládním speciálem. Pjuniku Jerevan podlehli 1:2.

Pokud by i Boleslav prohrála, v pohárech končí. To platí i při bezbrankové remíze. Jakékoli vítězství Boleslavi či remízy 2:2, 3:3 atd. pošlou dál český tým.

Boleslav kvalifikací neprošla šestkrát za sebou. Základní část tehdejšího Poháru UEFA hrála na podzim 2006 a 2007.

Na souboj se čtvrtým celkem kazašské soutěže se Boleslavští naladili nedělním ligovým vítězstvím 4:1 nad Opavou.

„Je to povzbuzení. Za prvé jsme utkání otočili, což je vždycky příjemné. Za druhé jsme navázali na góly, které jsme dávali na jaře. Přiznám se, že jsem byl z toho trošku nervózní, že nám to tak nelepí, ale tohle utkání se nám povedlo. Doufám, že nám to vydrží,“ řekl trenér Weber.

Očekává i bouřlivou atmosféru, kterou osobně v Šymkentu zažil, když tam sledoval duel 1. předkola proti Torpedu Kutaisi. „Co máme zprávy, mělo by být vyprodáno. Když jsem tam sledoval jejich předchozí zápas s Kuitasi, bylo tam čtrnáct tisíc lidí. Tak to má v poháru vypadat, peklo, dobrá atmosféra,“ poznamenal boleslavský kouč Jozef Weber.

Vítěz dvojutkání se ve 3. předkole střetne buď s Alaškertem, nebo FSCB. K postupu má výrazně blíž bývalá Steaua Bukurešť, která si z Arménie přivezla triumf 3:0.