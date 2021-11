Zeď nářků je silný zážitek. Fotbalista Jeruzaléma o Slavii, Uhrinovi i strachu

Jak jste se vůbec ocitl v Izraeli?

V rumunském Gaz Metanu Medias jsem předčasně ukončil smlouvu, protože jsem nedostal několik platů. Tak jsem v létě přijal nabídku Hapoelu Jeruzalém.

Neměl jste obavy? Než jste v létě přestoupil do Hapoelu, Izrael bombardoval pásmo Gazy.

Bylo to měsíc před tím, než jsem přišel. Přiznávám, že jsem obavy měl. Šel jsem do neznáma. Do země, o které jsem slyšel hlavně to, že tam létají rakety, vybuchují bomby a umírají lidé. Ale žádnou odpálenou raketu jsem neviděl ani neslyšel. Jen mě tu ráno budily z rozhlasů modlitby, to bylo trochu nepříjemné.