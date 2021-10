Sparťané v Youth League nemile překvapili, s MTK vypadli v prvním kole

Letenští mladíci ani v druhém souboji s MTK nepotvrdili roli jasného favorita. Sparťané sice na stadionu Viktorie Žižkov třikrát vedli, ale maďarský soupeř dokázal pokaždé vyrovnat. Definitivně rozhodl gól hostů z předposlední minuty, po kterém Pražané ztratili naději na zvrat.

Tým z Budapešti prošel do 2. kola, z nějž se osm vítězů kvalifikuje do play off, kde se připojí k osmi týmům, které ve skupinové fázi obsadí druhé místo.

Youth League je rozdělená na dvě větve. České maximum v soutěži drží Příbram, jež v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.