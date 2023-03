Otřel se míč o chlupy na ruce? VAR čelí kritice: To pravidlo je halda sra...

Jenže debakl 0:7 fotbalistů Lipska v osmifinálové odvetě Ligy mistrů na Manchesteru City odstartoval po dvaceti minutách pokutový kop za údajné Henrichsovo hraní rukou. Až pak nestala demolice.

„Nebylo to špatné rozhodnutí, byl to skandál. Kdo tvrdí, že šlo o úmyslnou ruku, za kterou se píská penalta, měl by navštívit lékaře. UEFA tímhle rozhodnutím ničí fotbal,“ prohlásil pro německý deník Bild někdejší sudí Thorsten Kinhöfer.

Hostující Benjamin Henrichs nedosáhl na centr z rohu, za ním hlavičkoval domácí Rodrigo. Míč, který vracel před bránu, se možná lehce otřel o předloktí Henrichse, jenž byl ve výskoku a ruku měl v dané situaci v přirozeném pohybu.

Hrálo se dál, nikdo si ničeho nevšiml, domácí neprotestovali. Uběhla minuta, když slovinský sudí Slavko Vinčič hru přerušil po faulu domácího hráče.

V tu chvíli dostal pokyn od španělského videoasistenta Alejandra Hernándeze, který mu doporučil, aby odpískal pokutový kop.

Vinčič běžel k monitoru, chvíli se na něj díval a pak nařídil penaltu. Henrichs dostal žlutou kartu. Domácí byli překvapení, hosté udivení, šokovaní.

„Rozhodčí to neviděl na hřišti. A neviděl to ani na obrazovce. Ale i tak penaltu odpískal, protože mu to řekli,“ tvrdil Henrichs v pozápasovém rozhovoru.

Erling Haaland z penalty odstartoval své parádní představení. Do půle nastřílel hattrick, po pauze přidal další dvě branky, a tak veškerou pozornost osmifinálové odvety strhl na sebe.

Ale zásadní moment pro vývoj utkání by i tak neměl zapadnout.

„Hráč je zády k míči a pohyb paže kopíruje jeho výskok. Kam měl tu ruku dát? Podle mě chyboval VAR, vůbec neměl intervenovat pro penaltu,“ prohlásil někdejší uznávaný německý sudí Wolfgang Stark.

Úprava pravidel se v souvislosti s hraním rukou pořád mění a vyvíjí. Podle nejčerstvějšího výkladu UEFA je přestupkem i to, pokud je ruka od těla, a na úmyslu či vzdálenosti, z jaké byla míčem trefena, nezáleží.

Vyznáte se v tom? Někdy se ruka nepíská, protože komise vysvětlí, že šlo o přirozený pohyb. Jindy ta samá ano, protože byla od těla.

Jinak se píská v bundeslize, v Premier League, ve Fortuna lize nebo v evropských pohárech. Někde se neúmyslná ruka nastřelená z velmi krátké vzdálenosti toleruje, jinde ne.

Bananenflanke @dirk_adam Absolute Witz-Entscheidung. #Henrichs bekommt den Ball von hinten an den Arm geköpft und sieht ihn nicht mal. VAR-Irrsinn. #MCFC #RBLeipzig #MCFCRBL #MCIRBL https://t.co/k4YcFF0gEq oblíbit odpovědět

Videoasistent Hernández a jeho slovinský pomocník u videa Nejc Kajtazovič hledali na obrazovce, jestli se míč otřel o chlupy na Henrichsově ruce. Jestli míč ruku zasáhl, tak vůbec nezměnil směr.

VAR má zasahovat v případě, kdy se hlavní rozhodčí dopustil zjevného omylu v situacích, které jsou jasně vymezené. A bylo neodpískaní penalty po Henrichsově zákroku opravdu hrubou chybou?

„Ten verdikt to byl vtip. Zvlášť ve velkých zápasech musí být rozhodnutí naprosto jasné. Tohle byla katastrofa, pro mě je to nevysvětlitelné,“ nechal se slyšet bývalý německý reprezentant Matthias Sammer.

Bývalý anglický útočník Alan Shearer byl na Twitteru vulgární. „Jestli je tohle ruka a penalta, tak to pravidlo je halda sra...“

Alan Shearer @alanshearer What a pile of shit the hand ball law is. #pathetic #MCIRBL oblíbit odpovědět

Minulý týden naštvala penalta odpískaná za ruku v Lize mistrů jiný německý klub Dortmund. A také se to stalo v Anglii. Ta na Chelsea byla spíš obhajitelná než ta v úterý v Manchesteru.

Navíc tehdy nizozemský videoasistent Pol van Boekel nechal neúspěšnou střelu Havertze z Chelsea opakovat, protože do pokutového území vběhli hráči obou týmů dřív, než se Havertz dotkl míče. Šlo o velmi kontroverzní a necitlivé rozhodnutí. Druhou možnost už německý útočník využil.

„Fotbal potřebuje změnu, tohle se ubírá špatným směrem,“ nechal se po penaltě v Manchesteru slyšet Mats Hummels, obránce Dortmundu, otráven z verdiktu z minulého týdne.

„Pojďme řešit náš výkon, naše bránění rohových kopů,“ vyzval kouč Rose z Lipska.

Mimochodem, i před druhou brankou City, která padla v závěru, se dal pískat faul presujícího Haalanda na Janise Blaswiche.

A aby kontroverzím nebyl konec, krátce poté slovinský sudí odpustil možnou červenou kartu domácímu brankáři Edersonovi.

Brazilský gólman vyběhl daleko za pokutové území a tvrdě sestřelil pronikajícího Timo Wernera, aniž by zahrál míčem. Vučič neodpískal ani faul...

„Myslím, že City si výhru zasloužilo. I kdyby první dva góly nepadly, měli bychom problémy,“ uznal trenér Rose.