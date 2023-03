Čarostřelec Haaland se zapsal do dějin. A co další unikáty Ligy mistrů?

„Chtěl jsem dát dva hattricky,“ uslyšel trenér Pep Guardiola, když se za postranní lajnou míjeli při střídání.

Ano, Haaland klidně mohl při úterním odvetném osmifinále Ligy mistrů dokázat ještě víc.

Šest? Sedm? A co třeba osm gólů?

Manchester City připomínal uragán, kterému se nedalo čelit. Nebohé Lipsko padlo 0:7, přičemž nenasytný Haaland pořád neměl dost.

Nejslavnější fotbalová soutěž dosud nikdy neviděla šestigólový koncert jednoho muže. Haaland se s pěti ukázanými prsty zařadil po bok Lionela Messiho a Luize Adriana, kterým se totéž podařilo v roce 2012 za Barcelonu, respektive 2014 za Doněck.

„Je mu teprve dvaadvacet. Kdyby ten rekord překonal už teď, zbytek života by se přece nudil,“ usmíval se kouč Guardiola, když vysvětloval, proč Haalanda střídal tak brzy.

Novodobá Liga mistrů se hraje od roku 1992 a Haalandova show se jistě řadí mezi nejpůsobivější události. Všech pět gólů stlačil do mimořádně krátkého úseku. Poprvé se trefil ve 22. minutě, naposledy v 57. minutě. Kromě jiného dosáhl na třicet nastřílených branek v Lize mistrů. Zvládl to za pětadvacet zápasů, dřív než Messi, Cristiano Ronaldo nebo Kylian Mbappé.

Pro porovnání s Haalandem vybíráme další unikáty, které už Champions League zažila.

Zázrak v Istanbulu. Kultovní záležitost hlavně pro fanoušky Liverpoolu. Z prohraného finále 2005 se stal námět na úžasný dokument. 0:3 po poločase, 3:3 před prodloužením, vítězství na penalty. Shodou šťastných okolností se do obratu století výrazně zapletli i Milan Baroš a Vladimír Šmicer, vůbec první čeští vítězové Ligy mistrů.

Šmicer snížil přesnou střelou na 2:3. A pak? „Rozpřáhl jsem ruce jako Jack na Titaniku a sprintoval, že mě kluci ani nemohli chytit. Cloumaly se mnou největší emoce v kariéře. Nechtěl jsem, aby ty vteřiny štěstí vůbec skončily,“ vzpomínal pro portál Bez frází. Aby toho nebylo málo, proměnil ještě penaltu v rozstřelu.

Velký třesk v Barceloně. Vzpomínáte na trapas 2:8 s Bayernem Mnichov ve čtvrtfinále 2020? V tu chvíli se legendární klub otřásl v základech. Messi se rozhodl, že chce zmizet. Stoper Piqué pochopil, že už mladým nestačí. Prezident Bartomeu hned věděl, že další volby prohraje. Osm gólů dostala Barcelona poprvé po 74 letech.

Dotek umělce. Stalo se 15. května 2002 ve finále. „Byla to čirá intuice. Jakmile balon odletěl z mé kopačky, věděl jsem, že to bude nádherný gól,“ vyprávěl dvacet let poté Zinedine Zidane. Vysoký oblouček od Roberta Carlose plachtil za hranu šestnáctky, francouzský fachman Zidane si ukročil a v nepřirozené pozici do něj z voleje udeřil levačkou. Wow! Ten gól rozhodl.

Dílo Sira Fergusona. Klasika, na kterou se nezapomene. Trenér Alex Ferguson vyhrál za šestadvacet let v Manchesteru United osmatřicet trofejí, ale nic se nevyrovná finále Ligy mistrů z roku 1999. Ještě v 90. minutě totiž vedl Bayern Mnichov, načež statečný soupeř překlopil výsledek po dvou rozích Davida Beckhama. „Pohádka,“ vydechl Ferguson a od královny dostal šlechtický titul.

Dvanáct čili nejvíc. Zápas to nebyl nijak zvlášť důležitý, ovšem výsledek zůstává v kronikách. Borussia Dortmund 8, Legia Varšava 4. Dvanáct gólů v jediném utkání padlo pouze v listopadu 2014.

„Z lavičky mi to připadalo jako pouťový fotbálek. Jako by kluci z amplionů poslouchali: Ještě jedna jízda, pánové, kdo si nedal gól, tak může právě teď,“ vyprávěl Michael Zorc, sportovní ředitel vítězů.

Pan Cristiano. Říká vám něco jméno Mauro Bressan? Byl to italský záložník, který se nikdy nedostal do reprezentace, přitom vstřelil jeden z nejkrásnějších gólů. V listopadu 1999 coby hráč Fiorentiny pokořil Barcelonu nůžkami z pětadvaceti metrů.

Nicméně do kroniky památných událostí vybíráme jiné nůžky. Vystřihl je Cristiano Ronaldo, toho času v dresu Realu Madrid, ve čtvrtfinále 2018 proti Juventusu. Nejkrásnější gól sezony!

Haalandovy úterní trefy sice nepatřily k parádám, zato jich bylo tolik, až se tajil dech.