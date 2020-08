Na naší straně budou zkušenosti, míní Čermák o zápasu s Alkmaarem

„Ale pravděpodobně to bude bez fanoušků a atmosféra dělá nejvíc, když jedete někam ven,“ přemítá.



S nizozemským fotbalem Čermák zatím příliš zkušeností nemá. Za výhodu však na první pohled považuje fakt, že Alkmaar odehrál poslední soutěžní zápas na začátku března. Pak téměř půl roku nic. „Utkání dělají nejvíc, v nich se člověk zlepšuje,“ podotýká autor osmi gólů a stejného počtu asistencí v posledním ligovém ročníku.



Měl jste v osudí nějakého favorita, na kterého jste ve 2. předkole chtěl narazit?

Přiznám se, že ani nevím, koho jsem chtěl. Soupeře jsme si ale vybrat stejně nemohli, takže bereme toho, kterého nám dali. A jdeme postoupit.¨

Co vůbec o Alkmaaru víte?

Zkušenosti budou v tomhle zápase spíš na naší straně. Když jsme se bavili s Pištou Mihálikem, tak říkal, že jsou tam většinou mladí hráči. Měli stejně bodů jako Ajax, takže kvalita tam bude asi veliká. Uvidíme, jak to bude vypadat.

Ondřej Mihálik bude zřejmě vaším hlavním zdrojem, když v klubu soupeře působil...

Kromě toho ještě říkal, že mají hezké hřiště. U toho jsme ale skončili.

Hraje domácí prostředí velkou roli? V pohárech se vám venku v poslední době moc nedařilo.

Jdeme to změnit. Každý si přeje hrát doma, to je jasné. Ale pravděpodobně to bude bez fanoušků a atmosféra dělá nejvíc, když jedete někam ven.

Tlačí vás trenér Adrian Guľa k tomu, abyste i venku hráli odvážně?

Už od zimy, kdy přišel, nám trenér říká, že moc neřeší, jestli zrovna hrajeme doma, nebo venku. Prostě kam přijedeme, tam chceme vyhrát. Tluče nám to do hlavy denně.

Co říkáte na model s jediným utkáním?

Těžko říct, nebyli jsme na to prostě zvyklí. Teď bude jen devadesát minut, maximálně ještě prodloužení a penalty. A půjde o všechno. Podobné zápasy už jsme samozřejmě také odehráli, ale určitě je to něco jiného.

Býváte před podobně důležitými duely nervózní?

Osobně moc nervózní nebývám, s dospáním nemám problém. A na to je stejně když tak čas ještě po obědě. (úsměv) Tyhle zápasy si chci užít, člověk je na ně víc motivovaný. I když si říkáte že ne, tak pořád je to větší utkání než v lize. Koncentrace roste.

Jaké máte osobně zkušenosti s nizozemským fotbalem?

Jenom přes mládežnické reprezentace. Chtějí hrát fotbal, tím jsou všichni Holanďani proslulí. Hodně ofenzivní, snaží se hrát jeden na jednoho.

Alkmaar odehrál poslední soutěžní klání v březnu. Může vám jejich přestávka pomoct?

Zjistíme to až v zápase. Měli skoro půlrok pauzu. Utkání dělají nejvíc, v nich se člověk zlepšuje. Nevím, kolik hraje Alkmaar přípravných zápasů, na to jsem se ještě nestihl podívat.

Čekáte, že se bude kvůli speciálnímu formátu hrát opatrně?

Těžko říct. V Evropě už se teď takhle pár zápasů odehrálo. Mysleli jsme si, že všechno bude končit nula podobně, ale branky tam padaly. Bude to o prvním gólu. Jakmile padne, tak soupeř už nebude mít na co čekat.

Poháry začnou bez diváků. Jak moc budou stadiony v průběhu sezony zaplněné, je otázkou. Jsou prázdné tribuny pro hráče problémem?

Jsem spíš šťastný, že vůbec můžeme hrát. Pokud tam diváci nebudou, tak s tím nic neuděláme. Už jsme tak hráli, takže jsme si na to zvykli.

Dáváte si před novým soutěžním ročníkem nějaké osobní cíle? Ten poslední se vám statisticky vydařil nadmíru.

Tolik gólů a asistencí jsem ještě v lize neměl. Rozhodně bych v tom chtěl pokračovat a třeba ještě něco přidat.