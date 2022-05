Plzeň a její cesta do Ligy mistrů. Už na startu číhá švýcarský šampion

Fotbalové Česko má od středečního večera nového ligového mistra.

Viktoria Plzeň v kvalifikaci nejprestižnější klubové soutěže bude jediným českým zástupcem. Poprvé od roku 2015 tak chybí tuzemský klub v nemistrovské těžší fázi kvalifikace.

Viktoria Plzeň začne svou cestu 19., nebo 20. července v 2. předkole mistrovské části, v němž bude nasazená. Její soupeři vzejdou převážně z úvodního předkola.

Možní soupeři pro Plzeň 2. předkolo

FC Curych

HJK Helsinky, The New Saints, Žalgiris Vilnius, Lincolm Red Imps, Shamrock (tyto kluby absolvují 1. předkolo) 3. předkolo

Šeriff Tiraspol, Kluž/FCSB, Bodö/Glimt, Ferencváros, Apollon Limasol 4. předkolo

Malmö, Trabzonspor, Karabach

(pokud by byla nenasazená, tak Olympiakos, Crvena zvezda, FC Kodaň)

Jistým účastníkem druhého předkola, který při losu 15. června bude mezi nenasazenými, je FC Curych. Ligu vyhrál po třinácti letech, během nichž ve Švýcarsku vládly jen Basilej a předchozí čtyři roky Young Boys Bern.

Dalšími potenciálními soupeři pro Plzeň mohou být HJK Helsinki, Žalgiris Vilnius, Slovan Bratislava, či The New Saints, s nimiž se Plzenští potkali loni v předkole Konferenční ligy a velšský tým přemohli až po penaltovém rozstřelu v odvetě.

„Na kvalifikaci Ligy mistrů se samozřejmě těším, ale teď o tom nějaký čas nebudu vůbec přemýšlet. Budu přemýšlet o tom, jaký kádr tu bude v nadcházející sezoně. S majitelem se o tom bavíme, ale zatím to ještě není konkrétní. Na ničem jsme se ještě nedohodli,“ poznamenal plzeňský trenér Michal Bílek po středečním vítězství nad Hradcem, kterým jeho tým stvrdil triumf v lize.

I ve třetím předkole by Plzeň byla nasazená, narazila by tam však na Šeriff Tiraspol, účastníka posledního ročníku Ligy mistrů.

Může to být také Bodö/Glimt. Norský klub letos nadchnul tažením Konferenční ligou, vypadl až ve čtvrtfinále s AS Řím. Nebo by Plzeň mohla potkat Ferencváros, loňského přemožitele Slavie, či mistra Rumunska. Tím může být Kluž, nebo FCSB.

Pokud by došla až do závěrečného předkola, momentálně se neví, jestli by byla při losu nasazená. Pokud ne, hrozil by ji například Olympiakos Pireus, Crvena zvezda Bělehrad, či FC Kodaň. V Srbsku ani Dánsku však ještě o vítězi ligy rozhodnuto není. Jako nasazená by mohla narazit na Trabzonspor, Karabach, či Malmö, účastníka letošního ročníku základní skupiny.

Plzeň ví, že díky zařazení do bojů o Champions League bude hrát v letní kvalifikace tři předkola čili šest zápasů. Je jen otázkou v jakých soutěžích.

Důležitá data LIGA MISTRŮ - PLZEŇ

los

2. předkolo - 15. června

3. předkolo - 18. července

4. předkolo - 1. srpna zápasy

2. předkolo: 19. a 20. července, odvety 26. a 27. července

3. předkolo: 2.a 3. srpna, odvety 9. srpna

4. předkolo: 16. a 17. srpna, odvety 23. a 24. srpna KONFERENČNÍ LIGA (EVROPSKÁ LIGA) - Slavia, Slovácko, Sparta los

2. předkolo - 15. června

3. předkolo - 18. července

4. předkolo - 1. srpna zápasy

2. předkolo: 21. července, odvety 28. července

3. předkolo: 4. srpna, odvety 10. srpna

4. předkolo: 18. srpna, odvety 25. srpna

Pokud neuspěje v 2. předkole Ligy mistrů, půjde do 3. předkola Evropské ligy. Když narazí i tam, čeká ji oprava v play off Konferenční ligy.

Když se podaří vyřadit jednoho soupeře, má minimálně zajištěnou účast v základní skupině Konferenční ligy.

Pokud přemůže dva, bude hrát Evropskou ligu. Když uspěje třikrát, postoupí do vysněné Champions League, což s sebou nese bonus 400 milionů korun. Spása pro vyprázdněnou kasu.

Každopádně už jen postup do play off by z finančního hlediska byl vynikající. Jako poražený by si přišla na 100 milionů korun a dalších sto milionů by získala za účast v Evropské lize.

Slavia jako druhý tým Fortuna ligy vstoupí do kvalifikace Konferenční ligy 21. července. I ona začíná už v druhém předkole. Aby se probila do základní fáze, musí vyřadit tři soupeře.

Slavia díky výborným výsledkům v pohárech v uplynulých pěti letech bude při losu nasazená.

Zbývající dva čeští zástupci v pohárových předkolech jsou Sparta a Slovácko. Finále příští týden rozsoudí, který z týmů začne už ve 2. předkole Konferenční ligy a který o kolo později.

Vítěz poháru má navíc naději, že by poskočil do 3. předkola Evropské ligy. Pro to musí být splněna aspoň jedna ze dvou podmínek.

A ty jsou následující: vítěz Konferenční ligy (Feyenoord, nebo AS Řím) si ze své domácí soutěže zajistí postup do jakékoli fáze Ligy mistrů, nebo Evropské ligy.

Nebo vítěz Evropské ligy (Rangers, nebo Frankfurt) si ze své domácí soutěže zajistí postup do jakékoli fáze Ligy mistrů, nebo do Evropské ligy.