Liverpool i Paříž budou v osmifinále Ligy mistrů dohánět venkovní ztrátu

Liverpool se na souboj s Atlétikem naladil sobotní ligovou výhrou 2:1 nad Bournemouthem. Svěřenci kouče Jürgena Kloppa si spravili náladu, protože v předchozích čtyřech soutěžních zápasech třikrát nedokázali zvítězit. Navíc jsou velmi blízko prvnímu titulu po 30 letech, k němuž jim ve zbývajících devíti utkáních stačí uhrát šest bodů.



Lídr Premier League porazil doma v evropských pohárech španělského protivníka ve čtyřech z uplynulých šesti utkání.

„Je na nás, abychom otočili nepříznivý výsledek. Víme, jak dobří jsou a jak hrají organizovaně. Snad je dokážeme neustále tlačit, otočíme skóre a zažijeme další výjimečný večer na Anfieldu,“ řekl záložník James Milner pro klubový web.

Liga mistrů odvety osmifinále středa 11. března

Liverpool - Atlético Madrid (0:1)

PSG - Borussia Dortmund (1:2) úterý 17. března

Juventus - Lyon (0:1)

Manchester City - Real Madrid (2:1) středa 18. března

Barcelona - Neapol (1:1)

Bayern - Chelsea (3:0) Všechny zápasy mají výkop v 21 hodin.

Tým od řeky Mersey pod vedením trenéra Kloppa ještě nikdy ve vyřazovací fázi evropských pohárů hrané na dva zápasy nevypadl. Musí se ale obejít bez zraněné brankářské jedničky Alissona.

Atlético vyhrálo v evropských pohárech v Anglii jen dva z 13 zápasů. Před rokem vypadlo ve stejné fázi Ligy mistrů s Juventusem Turín, přestože první duel doma vyhrálo 2:0. Jenže ve venkovní odvetě prohrálo 0:3. „Necítíme žádný tlak, jsme natěšení,“ citoval kouče Diega Simeoneho deník Marca.

„Jdeme na Liverpool se sebedůvěrou, ve hře je postup mezi nejlepších osm. Je to skvělé mužstvo a bude to velmi náročné. Musíme se poučit z loňské porážky v Turíně. Postoupit dál bude vyžadovat velké úsilí. Liverpool sice několik zápasů prohrál, ale na Ligu mistrů to nebude mít žádný vliv,“ uvedl záložník Koke.

PSG zdobí doma v evropských pohárech s německými soupeři skvělá bilance. V sedmi utkáních jim ani jednou nepodlehl a šestkrát vyhrál.

„V prvním zápase jsme se trochu báli. Měli jsme strach udělat chybu. To musíme v odvetě změnit,“ citoval web uefa.com trenéra Thomase Tuchela, který v letech 2015 až 2017 vedl Dortmund.

Borussia vyhrála pět soutěžních duelů v řadě. Na hřišti francouzských soupeřů v evropských pohárech ale zvítězila jen ve třech z deseti zápasů. „Musíme si věřit a od začátku být na sto procent soustředění,“ konstatoval záložník Emre Can.

„V Paříži musíme ukázat stejný projev a touhu jako (v sobotním ligovém utkání) v Mönchengladbachu, kde jsme vyhráli 2:1. Pak budeme mít dobrou šanci postoupit,“ prohlásil obránce Ašraf Hakimí.