Juventusu se postup vzdaluje. Jméno nám zápasy nevyhraje, hřímal po ztrátě Danilo

Z posledních osmi zápasů vyhrál Juventus jen dva a ze špatné formy se mu stále nedaří vymanit.

„Nehrajeme jako tým, to je náš problém. Přemýšlíme příliš individuálně. Těžko se mi to vysvětluje. Výkon nesplňoval naše požadavky, hlavně co se týče nasazení,“ bědoval po utkání pro televizi Sky Italia trenér Massimiliano Allegri.

Svého soupeře sice italský tým před týdnem porazil 3:1, nyní však nepřesvědčil ani herně, ani touhou výsledek změnit.

„Jméno nám prostě zápasy nevyhraje, rozhoduje se na hřišti. Nevěřil jsem, že by hráč Juventusu mohl být někdy takhle nervózní. Když se nedaří, schováváme se a alibisticky odkopáváme míče. To se prostě nesmí stávat,“ uvědomoval si brazilský záložník Danilo.

Ze čtyř zápasů ve skupině zapsal Juventus pouze jedno vítězství, zbývající tři prohrál. Se třemi body ve skupině je o skóre před Haifou a postup do vyřazovací fáze se mu vzdaluje.

Trenér Juventusu Massimiliano Allegri během utkání Ligy mistrů proti Maccabi Haifa.

„Zažili jsme tu jeden z našich nejhorších poločasů. Teď musíme makat, protože není možné, abychom se takto prezentovali,“ uvedl Allegri.

Turínský klub má co napravovat i v lize. Po devíti zápasech mu patří osmá příčka, na první Neapol ztrácí deset bodů. O víkendu jej navíc čeká derby, jeho městský rival FC Turín má pouze o dva body méně.

„Zítra se znovu sejdeme a před nadcházejícím derby se pokusíme hodit porážku za hlavu. Máme tři dny na přípravu, musíme bojovat jako jeden muž. Je to naše povinnost směrem ke klubu, fanouškům a hlavně k nám samotným,“ řekl kouč, který, stejně jako jeho tým, hraje o přežití.

„Od té doby, co jsem tady, říkám, že musíme jít zápas od zápasu. A ani to se teď nezmění,“ uzavřel Danilo.