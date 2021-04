Brutálně krutý večer Dortmundu na City: příliš horlivý sudí a gól v závěru

Dortmund se trápí v bundeslize, utíká mu čtvrtá příčka, která zajišťuje účast v Lize mistrů pro příští sezonu. Sedm kol před koncem ztrácí sedm bodů.

„Ale pro Ligu mistrů je přímo stvořená, Borussie je typickým pohárovým týmem,“ řekl Pep Guardiola, trenér favorizovaného Manchesteru City.

Chybělo málo, aby Dortmund uhrál remízu. Jedna z posledních akcí, dlouhý míč do vápna, který obránce podskočil. Gündogan od zadní čáry dal pod sebe a Foden skóroval.

Prosím podpis, pane Haalande Pomezní sudí chtěl autogram Když fotbalisté Manchesteru City a Borussie Dortmund po úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů odcházeli ze hřiště, v tunelu ke kabinám pomezní rozhodčí Octavian Sovre zastavil norského útočníka Erlinga Haalanda a požádal ho o podpis. Dvacetiletý útočník považovaný za hvězdu nadcházející éry mu do poznámkového bloku udělal autogram a s úsměvem kráčel dál. „Můžeš být fanouškem, ale nemůžeš to dělat před ostatními hráči, prostě to nevypadá dobře," řekl někdejší anglický záložník Owen Hargreaves, jenž hrál za Bayern i City. „Možná je fanouškem Haalanda,“ řekl Guardiola, kouč City. „Možná to bylo pro jeho syna nebo dceru. Nikdy jsem to neviděl. Rozhodčí odvedli dobrou práci. To je vše.“

„Dostat takový gól těsně před koncem,“ kroutil hlavou kapitán Reus. „Hráli jsme velmi dobře, ale nebyli jsme za to odměněni. Je to strašně hořké, nicméně souboj je otevřený.“

K postupu stačí Dortmundu příští týden v odvetě i výhra 1:0. Byla by to senzace, pokud by City vypadlo. „Lepší vyhrát než remizovat. Jo, jsem rád i za tu těsnou výhru, ulevilo se mi,“ přiznal Guardiola. „Hlavně v prvním poločase jsme nehráli dobře, soupeř byl silný a kvalitní ve hře dopředu.“

City šlo do vedení po půlhodině, když Mahríz zachytil špatnou rozehrávku Emre Cana na polovině hřiště. Následný rychlý brejk zakončil De Bruyne a Emre Can se chytil za hlavu.

„Proti City je i jedna taková chyba příliš, to si dovolit nemůžete,“ řekl ve studiu televize Sky někdejší německý útočník Sandro Wagner.

Pak došlo ke kontroverzní situaci. Domácí brankář Ederson si nohou předkopl míč nahoru, ale než ho stačil odkopnout, byl u něj dřív hostující Jude Bellingham. Sedmnáctiletý anglický záložník míč ve vzduchu ukopl a poslal do prázdné brány.

Jenže než míč rozvlnil síť, rumunský sudí Ovidiu Alin Hategan, který minulý týden řídil kvalifikační duel Čechů ve Walesu, odpískal Bellinghamovi faul. Jeho zákrok se dal vyhodnotit jako šlapák, byť míč odehrál, aniž by přitom zasáhl brankáře. Až potom došlo ke kontaktu, když Ederson máchl nohou a zespoda trefil protivníka do podrážky...

Jelikož sudí hru přerušil dřív, než padl gól, nemohl do situace vstoupit videoasistent.

„Chápu, jak těžké to pro rozhodčího je,“ řekl dortmundský kouč Edin Terzič pro televizi Sky.

„Ale byl bych samozřejmě rád, kdyby akci nechal dokončit a pak se rozhodl podle videa. Bohužel, on zapískal hned a ještě dal našemu hráči žlutou kartu. Je to hodně nepříjemné. Myslím, že Jude odehrál míč čistě.“

Bellingham to cítil stejně. „Rozhodně jsem získal míč férovým způsobem,“ řekl pro televizi BT Sport. „Je to tak trochu frustrující. Na stadionu je tolik kamer, ale rozhodčí nepočká, až míč skončí v síti, aby to mohl zkontrolovat.“

Podobná situace nastala o víkendu v české lize. V utkání Liberec - Ostrava sudí Zelinka odpískal penaltový faul libereckému hráči, a tím přerušil hru dřív, než míč skončil v síti. Baník přišel o gól a následný pokutový kop neproměnil.

„Bohužel i to je fotbal. Nejenže děláme chyby my trenéři, hráči, ale dělají je i ostatní. Na ně se však někdy musíš spoléhat,“ podotkl kouč Dortmundu.