VIDEO: Osm gólů i dvě červené. Ajax kritizuje sudího: Okradl nás, vše zničil

Podle srbského útočníka si fotbalisté Ajaxu zasloužili v úterý nad Chelsea zvítězit, o tři body do tabulky skupiny H je ale okradl sudí Gianluca Rocchi.

Nizozemský celek na Stamford Bridge vedl už 4:1, ale pak dostali rychle po sobě červené karty Daley Blind a Joel Veltman a domácí vyrovnali.

Všechno se to odehrálo kolem 68. minuty, už za stavu 2:4. Blind, hrající pod žlutou kartou, nejprve sestřelil Abrahama. Rocchi ponechal výhodu a domácí akce skončila Veltmanovou rukou v pokutovém území.

Ajax se rázem ocitl v devíti a z penalty inkasoval na 3:4, o chvíli později navíc Chelsea vyrovnala. A to jí ještě Rocchi kvůli jiné hře rukou odvolal Azpilicuetovu trefu na 5:4.

„Byli jsme jasně lepší. Měli bychom se bavit o tom, jak jsme hráli, protože jsme vedli 4:1, všechno jsme měli pod kontrolou, ale pak přišel jeden pán a o všechno nás okradl,“ prohlásil Tadič. „Je to obrovské zklamání, protože bychom se měli bavit hlavně o tom, jak hrál Ajax dobře,“ dodal.



Tadič byl navíc přesvědčený, že oběma vyloučením předcházel faul Christiana Pulisice na Blinda. „Kdyby ho písknul, tak Daley nedostane druhou žlutou a ani by nedostal druhou žlutou Joel a ani by se nekopala penalta. Všechno odstartoval faul na Daleyho, ale místo toho jsme byli potrestáni hned třikrát. Něco takového jsem ještě neviděl,“ uvedl.

„Nerad se na něco vymlouvám a nerad mluvím o jiných lidech, ale tohle je obrovské zklamání. Měli bychom rozebírat, jak hrál Ajax skvěle, ale nemůžeme, protože jeden člověk to všechno zničil,“ přidal Tadič.

Trenér Ajaxu Erik ten Hag byl po zápase výrazně klidnější. „Ptáte se, jestli jsem naštvaný? Spíš jsem zklamaný. A jsem zklamaný z výsledku. Ale současně jsem pyšný, jak jsme hráli nejen v jedenácti, ale i poté v devíti hráčích,“ prohlásil devětačtyřicetiletý kouč.

Jeho protějšek Frank Lampard byl naopak pochopitelně unesený z charakteru svého mužstva.

„Když si odmyslíte videorozhodčího, červené karty a tak dále, tak jsme ukázali charakter a to je přesně to, co se mně i fanouškům líbí. Jasně, musíme zapracovat na obraně, ale s takovým charakterem to můžeme dotáhnout daleko,“ prohlásil bývalý záložník a dodal, že příliš podobných duelů nepamatuje.

„Ani jako hráč jsem moc takových zápasů nezažil, tenhle bych zařadil mezi ty úplně nejlepší v mé kariéře,“ pravil Lampard.