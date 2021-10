Z hrdiny smolařem. Griezmann dvěma góly vyrovnal, pak viděl červenou

V porovnání se zákrokem Kemara Roofa z Rangers na slávistického brankáře Koláře to nebylo tak brutální. Žádná krev a Firmino zápas normálně dohrál.

Šeriff poprvé padl, Messi otáčel proti Lipsku. City a Real po pěti gólech Úterní zápasy Ligy mistrů

Griezmann sledoval balon, a když si ho chtěl špičkou stáhnout ze vzduchu, potkala se jeho kopačka s Brazilcovým obličejem. Firmino měl štěstí, že zásah inkasoval spíš ze strany do tváře a ne do nosu nebo do oka.

„Pro Griezmanna to byla smůla, ale červená je bez debat. Měl kopačku v obličeji jednoho z mých hráčů, za to se prostě vylučuje,“ řekl liverpoolský trenér Jürgen Klopp.



Německý rozhodčí Daniel Siebert červenou kartu skutečně udělil a Griezmann se stal prvním hráčem v Champions League, který dal dva góly a nechal se vyloučit.

„Když vyhrajeme, tak jako tým. Stejné je to s prohrou. Není to chyba toho nebo tamtoho. Musíme opravit to, co jsme dělali špatně. Takový je fotbal,“ řekl obránce Atlétika Felipe, který červenému faulu Griezmanna přihlížel.

„Byl jsem trochu dál, ale z toho, co jsem viděl, mi to přišlo jen na žlutou. Koukal na míč, snažil se ho zpracovat...“ cituje Felipeho deník Marca. „Bez jednoho hráče to proti Liverpoolu bylo těžké,“ dodal.



Celkově nebyl s výkonem německého sudího spokojený. Zejména kvůli situaci v poslední desetiminutovce zápasu. Atlético už se chystalo zahrávat penaltu po Jotově přistrčení Giméneze a mohlo srovnat na 3:3, jenže po konzultaci s VAR ji Siebert odvolal. „Podle mě byla jasná. Zasáhl VAR a koukali, koukali a koukali... Nebyl si jistý, přesto rozhodl celkem rychle,“ kroutil hlavou Felipe.

Na druhé straně předtím penaltu odpískal a nechal i zahrát, vítězný gól Liverpoolu dal Salah, který dal i první branku v zápase.

„Chápu, že jsou hráči i fanoušci Atlétika naštvaní. Ale podle mě byla první penalta odpískaná správně a druhá ne. Ačkoli mě překvapilo, že ji sudí nakonec zrušil,“ řekl Klopp.

Liverpool vede skupinu B s plným počtem bodů. Atlético dosud získalo čtyři za výhru v Miláně a domácí berzbrankovou remízu s Portem.