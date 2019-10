Unikát v Lize mistrů, Paříž může postoupit už po třech kolech

Paris St. Germain může mít po třech zápasech splněno, hotovo, odpracováno. Může mu stačit pouhých devět bodů. A to v případě, že zvítězí v Bruggách a současně Galatasaray Istanbul doma remizuje s Realem Madrid.

Pak by jeho soupeři ve skupině A měli všichni po dvou bodech a i kdyby pařížský klub do konce základní části zbývající tři utkání prohrál, skončil by nejhůř druhý.

„Čeká nás výborný tým. Mají excelentního trenéra i kádr a velké ambice. Viděli jsme, že mohli proti Realu dát gól na 3:0 a bylo by po zápase, ale i remíza 2:2 je pro ně fantastický výsledek,“ poznamenal pařížský obránce Thomas Meunier, jenž v minulosti hrával za Bruggy.

Třináctinásobný vítěz soutěže Real má po dvou utkáních na kontě nečekaně jediný bod. Madridskému týmu se navíc nepovedla sobotní generálka a senzačně prohrál na hřišti nováčka španělské ligy Mallorcy 0:1. Když hrál naposled v Istanbulu, v roce 2013 tam Galatasaray deklasoval 6:1.

Bayern Mnichov, který v minulém kole v Londýně rozdrtil Tottenham 7:2, se představí na stadionu Olympiakosu Pireus. Řecký přemožitel Plzně z kvalifikace prohrál všechny čtyři předchozí vzájemné pohárové zápasy.

Úterní program Ligy mistrů Skupina A

Club Bruggy - Paris St. Germain (21.00)

Galatasaray Istanbul - Real Madrid (21.00) Skupina B

Olympiakos Pireus - Bayern Mnichov (21.00)

Tottenham Hotspur - Crvena zvezda Bělehrad (21.00) Skupina C

Šachtar Doněck - Dinamo Záhřeb (18.55)

Manchester City - Atalanta Bergamo (21.00) Skupina D

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen (18.55)

Juventus Turín - Lokomotiv Moskva (21.00)



„Chceme tam vyhrát, byl by to velký krok k postupu do osmifinále. Už jsem jednou v Pireu hrál s Dortmundem. Atmosféra na stadionu je hodně bouřlivá. Musíme být pozorní od první minuty a vstoupit do zápasu správnou nohou, jinak to tam bude těžké,“ upozornil záložník Ivan Perišič.

Tottenham si chce po rekordním debaklu částečně napravit renomé v dalším domácím zápase skupiny B proti Crvené zvezdě Bělehrad. Anglický finalista minulého ročníku se však trápí a vyhrál jediný z posledních sedmi soutěžních duelů.

Manchester City doma vyzve italského nováčka soutěže Bergamo. Zatímco svěřenci Pepa Guardioly ve skupině C dvakrát naplno bodovali s čistým kontem, Atalanta dvakrát prohrála.

Juventus se v Turíně utká s Lokomotivem Moskva, který už v minulosti dvakrát porazil bez inkasované branky. V letošní sezoně Juventus ještě nenašel přemožitele, posledních šest soutěžních utkání vyhrál.

Ve skupině D také Atlético Madrid vyzve Leverkusen s cílem protáhnout domácí sérii 11 pohárových zápasů bez porážky.