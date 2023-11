Kvalita Lyonu je extrémní. Chyběla nám agresivita, řekl kouč slávistek Piták

Slávističtí fotbalisté si vyšlápli na velký klub. Ve svém čtvrtém vystoupení v základní fázi Evropské ligy oplatili AS...

Sparťanští fotbalisté si komplikují snahu o průnik do jarní fáze Evropské ligy. Na stadionu glasgowských Rangers sice...

Sedmé hned za Anglií. České kluby v pohárech dál vylepšují svou pozici

Silný bod do národního koeficientu za dvě výhry, plus půl bodu za postup Plzně z prvního místa ve skupině do osmifinále...