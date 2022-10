Když je v pohodě, je naprosto výjimečný, chválil Klopp třígólového Salaha

„Všichni víme, že když je Salah v pohodě, tak je naprosto výjimečný hráč, naprosto. Dnes byl v nezvyklé roli a do hry šel až v průběhu zápasu, poradil si s tím ale skvěle. Doufám, že mu to zase začne šlapat, stejně jako celému týmu,“ řekl Klopp novinářům.

Hlavní postavou zápasu na stadionu Ibrox byl dlouho s dvěma góly a asistencí útočník Firmino, bleskovým hattrickem ho ale zastínil Salah, který se dostal na hřiště v 68. minutě. Od 75. do 81. minuty si třikrát navedl míč na levou nohou a technickými střelami překonal gólmana McGregora. Trojnásobný nejlepší střelec Premier League překonal rekordní zápis Bafétimbiho Gomise, jenž v roce 2011 v utkání Lyon - Dinamo Záhřeb (7:1) dal hattrick za osm minut.

„Líbil si mi už první poločas, byly tam výborné pasáže. Dobře jsme také zareagovali na úvodní gól Rangers,“ ocenil Klopp. Po první venkovní výhře v sezoně se mu hodně ulevilo. „Reds“ naposledy uspěli 17. května v Southamptonu, v aktuálním ročníku zvítězili až v šestému zápase na hřišti soupeře. „Po venkovní výhře si většinou dáme pivo. Už je to dlouho, co jsme k tomu měli příležitost, takže se obávám, že se opijeme hned po tom prvním,“ vtipkoval německý kouč.

Liverpool je ve skupině A druhý za stoprocentní Neapolí a dvě kola před koncem má šestibodový náskok na třetí Ajax. V anglické lize se mu ale nedaří a s 10 body z osmi utkání je v polovině tabulky. V neděli přivítá ve šlágru mistrovský Manchester City.

„Se zápasem s Rangers to nebude mít nic společného, ale určitě je dobře, že jsme dnes nabrali nějaké sebevědomí. Chtělo by to navázat a konečně stabilizovat výkony,“ dodal Klopp.