Zdravotní stav hráčů nás trápí. Čekejte změny, říká Trpišovský před Kluží

„Ve třech venkovních zápasech jsme body ztratili, potřebujeme nyní jiný naturel a mentalitu,“ povídal Trpišovský, zatímco kousek od něj se hráči za lehkého mrholení připravovali k tréninku.

Nyní musí zabrat. V unikátní skupině, v níž mají čtyři celky stejný počet bodů, zbývají poslední tři zápasy.

Ve Slavii jste čtyři a půl roku, ale tento zápas proti Kluži je ve vaší éře možná nejdůležitější i vzhledem k tomu, jak se skupina vyvinula a jaké má Slavia ambice. Souhlasíte?

Ne, každý zápas ve Slavii je důležitý, myslím, že jsme hráli i důležitější utkání. Těžko se rozlišuje to nej. Byly rozhodující zápasy jako doma se Zenitem Petrohrad, doma s Haifou, zápasy ve vyřazovací části, finále poháru, zápas tady v Kluži před třemi lety.

Kluž – Slavia ve čtvrtek od 18.45 ONLINE

Jak je na tom váš kádr po zdravotní stránce?

Ta je teď možná nejsložitější, co jsem zažil. Proti Olomouci jsme museli udělat vynucené změny, což neprospívá týmu. Trápí nás zranění, nemoci. Petru Ševčíkovi se zranění bohužel nezlepšilo, Provod si v Olomouci přivodil zranění při střele. Pak jsou tu čtyři hráči, kteří asi nastoupí do zápasu, ale nebudou stoprocentní. Masopust je po nemoci, uvidíme, kolik zvládne. Lingr nastoupil na 15 minut v Olomouci jen proto, že nebyl kdo. Olayinka není fit, jeden hráč nám ulehl s teplotou, nevíme, zda bude k dispozici. Myslím, že hráči, kteří si prošli nemocí, pak další týden nemají ideální pohyb. Co se týče zdraví, jsme ve fázi, která není dobrá, ale poskládáme kvalitní jedenáctku.

Máte za sebou dva nešťastné zápasy bez vstřeleného gólu, trápí vás neproměňování šancí. Může vám pomoct po psychické stránce právě první gól?

Jsem o tom přesvědčený. Tato sezona to potvrzuje. Když jsme dali první gól, tak jsme přidali další. A když jsme první inkasovali, náš výkon šel dolů a nezvládli jsme to. S Hradcem, s Kluží, s Olomoucí. První vstřelený gól je vždy pozitivní, ale někdy vám ani 27 střel nestačí na to, abyste ho vstřelili. Věřím, že tentokrát skórujeme první a pomůže nám to.

Budete upravovat nějaké detaily, abyste konečně zvládli venkovní zápas vítězně?

Bude jich hodně. Určitě nastoupíme v jiné sestavě než doma. I vzhledem k tomu, v jakém stavu náš kádr je. Máte pravdu, že ve třech venkovních zápasech jsme body ztratili, potřebujeme jiný naturel a mentalitu. Změny určitě budou ať už vynucené, nebo vzhledem k soupeři. Budeme se na něj snažit připravit co nejlíp. Navázat na to, co nám v domácím zápase fungovalo v ofenzivě, a hlavně být produktivní v koncovce. A také se vyhnout prohraným soubojům a laciným chybám, které nás trápí.

Nenapadne vás občas doma: Safra, proč to nejde pořád stejně dobře?

Přemýšlím o tom hodně, ale doma tolik ne, tam jsem teď moc nebyl, pořád to řešíme. Je to složitější, v týmu probíhají neustále změny. Když už na něco navážete, tým má určit vazby a pak vám třeba při standardce vypadne hráč. Původně jsme si malovali, že budeme hrát ve středové formaci Holeš - Provod - Ševčík, ale oni se v podstatě spolu nesešli ani jednou na hřišti. I přesto je tým kvalitní a my si s tím musíme poradit. Když máte mezi zápasy týden, máte na to víc času. Ten teď není. Pořád máme silný tým, na kterém by se to nemělo podepsat a měli bychom zvládnout zápas výsledkově i herně.

Kluž bude hrát nejspíš stejným způsobem jako v Praze, nebude se hnát za gólem.

Myslím, že bude hrát stejně jako všechna svá utkání. Mají skvělého trenéra (Dana Petresca), který tu byl už před třemi lety. Tehdy tady byl plný stadion, skvělá, energická atmosféra. Protože soupeř prohrával, musel ve druhém poločase útočit ve více lidech. Myslím, že tentokrát budou doma odvážnější než před týdnem v Praze a budou se víc soustředit na útočnou fázi.

V Kluži hrajete po třech letech, naskočily vám to vzpomínky na povedený zápas?

Už ve chvíli, kdy nám Kluž vylosovali, tak mi vzpomínky naskočily. Na druhou stranu my jsme tu hráli úvodní zápas předkola Ligy mistrů, takže jsme nevěděli, co bude dít dál, jak to dopadne. Vybavuju si přípravu na zápas, očekávání. Věděli jsme, že nás dělí dva zápasy od Champions League. Naskočily mi třeba i věci při příjezdu na hotel. Tehdy byl s námi Nico Stanciu, po zápase přijela celá jeho rodina na hotel, to bylo moc příjemné. A hlavní byl samozřejmě zápas, který se vydařil.