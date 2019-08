Sýkora: Přes tenhle tým jsme měli přejít, prohráli jsme si to úplně sami

„Určitě se čekal postup. Zvlášť když jsme ještě dali venku branku, tak nám stačilo 1:0. Budeme to kousat těžce, chtěli jsme postoupit za každou cenu. A myslím, že přes tohohle soupeře jsme postoupit měli,“ řekl Sýkora.



Se spoluhráči si uvědomuje, že selhali hlavně v první půli úvodního utkání v Arménii, kterou prohráli 0:2 a nabrali rozhodující ztrátu.

„Myslím, že jsme si prohráli celý ten dvojzápas úplně sami. Ať už je to první poločas v Arménii, nebo dnes ve finální fázi. Chyběl nám klid. Jednoznačně jsme měli vyhrát. Měli jsme k tomu blízko, chyběl jeden gól,“ litoval Sýkora.

Jablonec se v domácí odvetě trápil ve finální fázi a navzdory řadě nadějných akcí si příliš stoprocentních šancí nevytvořil.

„Špatně jsme si vybírali prostory, zvlášť ve druhém poločase. Kdybychom byli na správných místech a tlačili se do koncovky, asi bychom ten gól dali,“ přemítal Sýkora.

„Ke konci už to bylo vabank, už jsme to chtěli urvat vůlí a silou. Lítalo to tam okolo, jen ne do brány. Dalo se počítat s tím, že Pjunik to bude kouskovat, když bude takový stav a průběh. Byla to naše nemohoucnost, že jsme nedali gól,“ dodal pětadvacetiletý univerzál, který v Jablonci hostuje z pražské Slavie.