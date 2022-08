Tah, který měl soupeře zmást. Útok, nebo obrana? Nemám problém, říká Schranz

„Naštěstí se to ke mně odrazilo znovu, to už jsem zakončit dokázal,“ usmíval se.

Po vyloučení Palaciose ve 40. minutě Slavia sice tlačila, ale žádnou vyloženou šanci neměla. V závěru poločasu nejprve předvedl vynikající zákrok brankář Brignoli, načež domácí získali klíčový roh.

A pak udeřil Schranz.

Gól v závěru poločasu jednoznačně pomohl ke klidu ve slávistické kabině. Zápas rozhodně nebyl snadný, první poločas nabídl spoustu konfliktů, soubojů a ztrát míče.

Druhý poločas si i přes vyloučení Santose Slavia pohlídala a zásluhou Usora přidala ještě druhý gól.

„Jsme rádi, že jsme zvítězili a hlavně neinkasovali. Dvojzápas máme dobře rozehraný a stejně musíme přistoupit i k odvětě,“ hodnotil slovenský útočník, který se na soupisku dostal až na poslední chvíli.

Kouč Trpišovský měl ale takový plán v hlavě déle.

„Věděli jsme to od víkendu, Ivan s tím počítal. Jsem rád za jeho výkon. Na soupeřově nebezpečné levé straně pracoval skvěle, dal gól a udal směr zápasu,“ chválil trenér sešívaných.

A důvod pozdní nominace?

„Chtěli jsme zmást soupeře, aby se na něj nepřipravoval,“ usmál se Trpišovský.

Schranz ale nevynikal pouze v ofenzivě. Po střídání Douděry se stáhl na beka a když slávisté hráli v deseti, pomáhal i stoperům. Několikrát rozdal balon do křídelních prostor, kde číhali Ewerton a Olayinka.

„Do defenzivy byl skvělý, beka odehrál výborně,“ dodal trenér.

Díky variabilitě Schranze mohla Slavia do hry dostat čerstvého Usora, který operoval vysoko na hrotu a nakonec pojistil vítězství. Výše mohl hrát také Traoré, který útočné akce jistil ze druhé vlny.

„Jsem rád, že můžu být platný a pomoci týmu. Odjakživa mě to táhne do útoku, ale nedělá mi problém se přeorientovat. Je to výhoda i pro trenéry - máme spoustu hráčů, kteří jsou schopni zahrát na více postech. Je to naše silná stránka,“ uzavřel Schranz.