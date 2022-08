Skvělý výsledek i výkon, ale Santos? Zkrat a nesmyslné rozhodnutí, řekl Trpišovský

Slavia do druhého poločasu úvodního duelu třetího předkola Konferenční ligy proti řeckému soupeři vstoupila v ideální pozici: vedla 1:0 a soupeř hrál v deseti. Santos, který v roli posledního před polovinou hřiště stáhl rozběhnutého Šporara, však početní síly na trávníku záhy srovnal.

„Měli jsme do druhého poločasu určité záměry, s kterými však červená karta zamíchala. Museli jsme střídat, skvěle hrající Lingr šel dolů, Holeš na stopera. Další kluci hráli na nezvyklých postech,“ pokračoval.

I hru v deseti jste však zvládli: přidali jste druhý gól a vyhráli 2:0.

Stálo nás to však hrozně moc sil. Eduardo nám teď navíc bude chybět do odvety. Takové situace musíme řešit jinak.

Jak?

Bylo to nesmyslné rozhodnutí. Předcházela mu sice chyba v rozehrávce, což se může stát. Eduardo byl však ve špatném postavení a celou situaci pak hasil faulem.

Jiní hráči vás ale museli potěšit: začněme u Schranze, kterého jste dopsali na soupisku na poslední chvíli.

Chtěli jsme jen zmást soupeře, aby se na něj nepřipravoval.

Dobrý krok?

Jsme rádi, jak to Ivanovi vyšlo. Podal skvělý výkon, gólem udal směr zápasu a po nuceném střídání Douděry skvěle zvládl i záskok na beku. Na soupeřově nebezpečné levé straně výborně pracoval, správně se rozhodoval.

Nasadili jste ho i proto, že se mu ve velkých evropských zápasech obvykle daří?

Největší předpoklad byl styl soupeře, jiná typologie zápasu, než jsme odehráli třeba o víkendu v Hradci. Věděli jsme, že to bude velmi náročné na sprinty, na návraty do defenzivy, na presink, na dostupování. Ivan je chytrý hráč, který má spoustu zkušeností z Evropy. Navíc hodně pomohl i Douděrovi, pro kterého to byl první podobný zápas. A stejně pomáhal do defenzivy i Olayinka na levé straně.

Zmiňujete Olayinku, který měl být i podle slov šéfa Jaroslava Tvrdíka na odchodu. Teď v klíčovém zápase naskočil v základní sestavě, změnilo se něco?

Já doufám, že nás Peter neopustí. Má nabídku na prodloužení smlouvy, ale je otázka, co se bude dít. Myslím, že proti Panathinaikosu potvrdil, jak důležitým hráčem pro nás je. Nasazení, bojovnost, skvělý běžecký výkon a touha se prosadit. Společně s Ibrou jsou mentálními tahouny týmu.

Co znamená vítězství o dva góly do odvety?

Pokud jsme se před utkáním bavili, že šance na postup jsou padesát na padesát, teď jsme maličko ve výhodě. Na druhou stranu víme, jaké peklo nás v Aténách čeká. A to nemluvím jen o kulise, ale i o horku, dusnu a obrovské vlhkosti.

S čím se vytasí soupeř?

Určitě bude chtít využít svých ofenzivních předností. Hráče na to má. I když jsme do defenzivy hráli perfektně, když byli hosté u balonu, ukázali nám, jak skvělí a nebezpeční s ním umí být. I proto to bude ještě hodně těžké.