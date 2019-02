Moc nám to nefungovalo, řekl plzeňský Pernica ke hře obrany

Pro Plzeň tak skončila cesta v prvním vyřazovacím kole. Do odvety šel Pernica jako jediný typický stoper. Hejda chyběl kvůli zranění, Hubník měl disciplinární trest.

Nabuzený mohl být z vlastního výkonu v úvodním duelu (2:1), kdy sám dvakrát skóroval a velel obratu Viktorie.

Obrana v improvizovaném složení ale tlak Dinama v odvetě dlouho neustála. Nejprve ji vyškolil Petkovič, který připravil gól pro Oršiče, pak inkasovala ještě dvakrát.

Kde vidíte hlavní příčinu porážky?

Byl tam rozdíl v kvalitě. Dinamo na nás vlétlo od začátku. My soupeře bohužel pozdě dostupovali, z toho pramenil první gól. Pak druhá trefa po standardce, za stavu nula dva už to bylo těžké. Řekli jsme si, že ve druhé půli můžeme dát branku a můžou znervóznět, jenže jsme dostali třetí, pak přišla červená karta a už nebylo moc co řešit.

U prvního gólu jste skončil na zemi. Co se přesně stalo?

Šel jsem s Petkovičem, on byl ale o myšlenku napřed. Navedl si to na střed, naznačil střelu, zaseknul. Já šel do skluzu a pak se tam vrátil, on přihrál skrz vápno, Olmo pustil míč mezi nohama Oršičovi. Krásná akce, najednou vedli.

A třetí branka? Tam jste si při rozehrávce příliš nerozuměl s Limberským...

Limba to dával na mě, ale přihrávka byla tak prudká, že jsem myslel, že to jde na Havla. Bohužel, následný brejk vyřešili krásně.

Právě s Limberským jste ve stoperské dvojici hrál poprvé. Jak spolupráci hodnotíte?

Prohráli jsme nula tři, co k tomu dodat... Asi moc nefungovala.