UEFA nese podle vyšetřovatelů vinu za chaos před loňským finále Ligy mistrů

„Komise dospěla k závěru, že UEFA jako vlastník akce nese v první řadě zodpovědnost za selhání, která téměř vedla ke katastrofě. Je pozoruhodné, že nikdo nepřišel o život,“ cituje agentura AP z obsáhlé zprávy.

Zápas na Stade de France začal vloni v květnu s více než půlhodinovým zpožděním kvůli problémům před stadionem, kde se zdržely tisíce fanoušků. Francouzská policie podle záběrů z místa použila v napjaté situaci slzný plyn. Podle tehdejšího prohlášení UEFA se řada příznivců Liverpoolu snažila dostat dovnitř s falešnými vstupenkami, čímž způsobili chaos. To ale vyšetřování nepotvrdilo.

UEFA se za vzniklou situaci poprvé omluvila už vloni v červnu poté, co si na události před zápasem stěžoval Liverpool i Real Madrid, který nakonec duel vyhrál 1:0. Vyšetřením pak pověřila nezávislou komisi vedenou Portugalcem Tiagem Brandaem. Ta dnes zveřejnila 220 stran své zprávy.

„Jménem UEFA bych se rád ještě jednou co nejupřímněji omluvil všem, jichž se dotkly události, ke kterým došlo při tom, co mělo být oslavou vrcholu klubové sezony,“ uvedl v prohlášení UEFA Theodoridis. „Zejména bych se chtěl omluvit fanouškům FC Liverpool za to, co mnoho z nich zažilo při příchodu na zápas a za informace zveřejněné před a během zápasu, které je nespravedlivě obviňovaly ze situace vedoucí ke zpoždění výkopu,“ dodal.