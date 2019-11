Byl v bezvědomí, chrčel, popisoval spoluhráč. Bek Slovanu má otřes mozku

Fotbal

Dalších 5 fotografií v galerii Obránce Kenan Bajrič zůstal po zásahu kopačkou do hlavy v utkání Slovanu Bratislava ve Wolverhamptonu několik desítek vteřin v bezvědomí. | foto: Reuters

dnes 11:27

Už z první reakce spoluhráčů i protihráčů bylo zřejmé, že tohle není žádné tuctové zranění. Do pokutového území, kde zůstal po ráně do hlavy bezvládně ležet fotbalista Slovanu Bratislava Kenan Bajrič, spoluhráči i protihráči vehementně volali na pomoc lékaře. A někteří se sami pustili do rychlé záchrany.

„Přestal ovládat svoje tělo a když letěl na zem, byl úplně mimo,“ popisoval hrozivé scény brankář Dominik Greif, jenž byl u svého spoluhráče mezi prvními. „Jazyk jsem mu nevytahoval, jen jsem se díval, jestli mu nezapadl. Byl v křeči a chrčel, položili jsme ho na bok a dál to nechali na lékařích.“ Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Běžela 78. minuta zápasu Evropské ligy mezi Wolverhamptonem a slovenským mistrem (1:0), když k nešťastnému incidentu došlo. Domácí útočník Raúl Jiménez se v pokutovém území soupeře pokusil o zakončení nůžkami, jenže místo balonu trefil hlavičkujícího obránce Bajriče do oblasti spánku. Byla to rána jako z děla. „Dobrých třicet nebo čtyřicet vteřin o sobě nevěděl. Nebyl tu s námi,“ obával se spoluhráč a krajan slovinského obránce Andraž Šporar. Při dlouhém ošetření domácí i hostující lékaři společně Bajričovi zafixovali krční páteř a když ho po deseti minutách ze hřiště na nosítkách odnášeli, stadion aplaudoval. „Nevím, co říct. Je mi to líto, snad bude brzy v pořádku,“ uvedl Jiménez, jenž za svůj zákrok dostal žlutou kartu a v následném dvanáctiminutovém nastavení utkání rozhodl jediným gólem. Bajrič má po silném úderu do hlavy silný otřes mozku a zůstal v anglické nemocnici na pozorování, podle lékařů by však měl být v pořádku. Za týmem se na Slovensko vrátí později.