Mžik s nádechem geniality. Co jste to vlastně vymyslel, mistře Hübschmane?

Ač nemá pozici v sestavě zdaleka garantovanou a po sezoně dost možná ohlásí konec kariéry, ve čtvrtek se matador Hübschman znovu zapsal do kronik. Ve svém 128. pohárovém startu. Mimochodem, z domácích hráčů nastoupil v evropských soutěžích častěji pouze Petr Čech (136).

Příští týdny odhalí, jak důležitý gól vlastně Hübschman vymyslel. Třeba remíza na hřišti dánských Randers pomůže Jablonci přežít pohárový podzim a zahrát si na jaře vyřazovací pasáž Konferenční ligy.

Sparta, Slavia a Jablonec. Jak se vám líbí představa, že tři české kluby poprvé v historii proklouznou do evropského jara? Ta šance existuje

Šance je celkem solidní, což platí i pro Spartu a Slavii. Ještě nikdy se nestalo, aby Češi měli trojí jarní zastoupení. Šestkrát se to povedlo ve dvěma týmům. Tuzemský fanoušek ocení, když má na jaře komu přát. Zatím může doufat. A propočítávat.



Rozhodne se v posledních dvou kolech. Nyní je zřejmé, že tři zástupci si nevedou zle. Díky získaným bodům Česko poskočilo o dvě místa ve sledovaném národním žebříčku, který určuje takzvaný koeficient. Po čtvrtku je česká vlaječka šestnáctá, jen o chlup za patnáctým Chorvatskem. A patnáctka je klíčová, neboť jako poslední příčka dovoluje vyslat do pohárů pět zástupců. Konkrétně tedy v sezoně 2023/24. Hodilo by se, aby letošní trojlístek zabral.

Kluby mají před sebou dvě závěrečné výzvy, před nimiž kupříkladu sparťanský trenér Pavel Vrba říká: „Naše postavení je velmi dobré. Věřím, že se nám podaří postoupit do jara. Ideálně v Evropské lize. Ale taky v Konferenční jsou zajímaví soupeři. Každé utkání navíc na téhle úrovni nám jen pomůže.“



České kluby v boji o postup Sparta (Evropská liga)

Pořadí ve skupině: 1. Lyon 12, 2. Sparta 4, 3. Rangers 4, 4. Bröndby 2.

Zbývající zápasy Sparty: venku s Rangers, doma s Bröndby. Slavia (Konferenční liga)

Pořadí ve skupině: 1. Feyenoord 10, 2. Slavia 6, 3. Haifa 4, 4. U. Berlín 3.

Zbývající zápasy Slavie: doma s Feyenoordem, venku s Berlínem. Jablonec (Konferenční liga)

Pořadí ve skupině: 1. Alkmaar 10, 2. Jablonec 5, 3. Randers 4, 4. Kluž 1.

Zbývající zápasy Jablonce: doma s Alkmaarem, venku s Kluží.

Pokračování v Evropské lize je echt lákavá představa. Aby se to podařilo, musí Sparta skončit druhá ve skupině. Na Lyon, od něhož za 180 minut schytala celkem sedm ran, neměla nárok. O druhé místo se poprat může. A musí. Pokud by skončila třetí, jako cenu útěchy získá přestup do nově vzniklé Konferenční ligy, která českým klubům svědčí. Jistě můžete namítnout, že úrovní, bonusy a slávou se krčí za vysněnou Ligou mistrů, na druhou stranu – jak ukazuje letošní příběh – může přinést dost bodů do koeficientu.



A případ Slavia? Coby úřadující mistr chtěla hrát VIP soutěže, leč zkazila předkola. Teď musí máknout, aby po podzimu nevyhučela úplně. Čtvrteční zasloužená, ale vydřená výhra 1:0 nad Maccabi Haifa, kterou trefil útočník Kuchta, se hodí. Jestliže slávisté udrží druhou příčku ve skupině, dostanou v únoru šanci pokračovat.



V play off by si to rozdali se soupeřem, který skončí třetí ve skupině Evropské ligy. Není to tak složitý proces, jak se může zdát. Prostě druhé místo v Konferenční lize ještě skýtá naději. A tu má i Jablonec.

Sparta, Slavia a Jablonec. Jak se vám líbí představa, že tři české kluby poprvé v historii proklouznou do evropského jara? Ta šance existuje