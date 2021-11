Historická událost v pohárech, tři týmy živí šanci na jaro. Jak do něj?

Současný ročník fotbalových pohárů je po letech zase přelomový - vedle Ligy mistrů a Evropské ligy se prvním rokem hraje Konferenční liga, výkonnostně třetí soutěž.

Její existence se promítla do změny systému všech tří pohárových soutěží. Pocítila to mužstva už v letních předkolech a zažijí to i v závěru podzimu, kdy se hraje o postup do jarní vyřazovací fáze.

Jen u Champions League je to s play off beze změny - první dva týmy z každé z osmi skupin jdou do osmifinále, třetí v pořadí „padají“ (postupují) do úvodního kola play Evropské ligy.

To má však už jinou strukturu. Zatímco ještě v minulé sezoně osm týmů z Ligy mistrů doplnilo čtyřiadvacet postupujících z dvanácti skupin, v současném ročníku je to následovně: vítězové osmi skupin si zajistí přímo postup do osmifinále. Osm týmů z druhých příček si to rozdá proti soupeřům z Ligy mistrů o zbývajících osm míst v osmifinále.

Jarní vyřazovací fázi si zahrají také třetí týmy z Evropské ligy, po vzoru Champions League „klesnou“ (postoupí) do úvodního kola play off Konferenční ligy.

Dva české kluby v jarní části pohárů jaro 2000: Sparta a Slavia

jaro 2002: Sparta a Liberec

jaro 2004: Sparta a Teplice

jaro 2013: Plzeň a Sparta

jaro 2014: Plzeň a Liberec

jaro 2019: Plzeň a Slavia

V Konferenční lize si vítězové osmi skupin zajistí postup přímo do osmifinále. V něm je doplní lepší z dvojic, které utvoří osm týmů na druhých místech Konferenční ligy a osm týmů z třetích míst Ligy mistrů.

Po čtyřech odehraných kolech základní fáze pohárů je možné, že Sparta, Slavia i Jablonec se sejdou v úvodním dějství play off Konferenční ligy, byť Sparta má pořád slušnou naději na účast v play off Evropské ligy.

Ještě nikdy v československé ani české historii se nestalo, aby zimu „přežily“ tři kluby. Že do jara postoupily dva, to se v samostatné české éře stalo šestkrát, naposledy v ročníku 2018/2019 to dokázaly Plzeň a Slavia.

Evropská liga: Sparta Jistým vítězem skupiny A je Lyon, který na jaře bude hrát osmifinále Evropské ligy. Do jarní vyřazovací fáze postoupí i druhý a třetí tým v pořadí. Druhé místo znamená úvodní kolo play off Evropské ligy, třetí příčka úvodní kolo play off Konferenční ligy.

Zbývající zápasy: Rangers - Sparta, Bröndby - Lyon, Sparta - Bröndby, Lyon - Rangers.

Tabulka skupiny A Tým Z V R P S B 1. Lyon 4 4 0 0 12:3 12 2. Glasgow Rangers 4 1 1 2 3:4 4 3. Sparta Praha 4 1 1 2 4:7 4 4. Bröndby Kodaň 4 0 2 2 1:6 2

Ač Sparta dvakrát prohrála s Lyonem, pořád se drží na dosah druhé příčky, z níž se postupuje do úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy. Pokud ji urve, bude hrát na jaře s jedním z osmi celků ze třetích míst Champions League.

Klíč k druhé příčce leží za tři týdny v glasgowském Ibrox Parku.

Když nad místními Rangers vyhraje, má splněno bez ohledu na výsledky závěrečného kola.

Pokud v Glasgow uhraje bod, v posledním utkání v prosinci proti Bröndby bude potřebovat získat minimálně stejný počet bodů jako Rangers v Lyonu - když Rangers vyhrají, musí Sparta zdolat Bröndby. Před Rangers se pak umístí díky lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

Pokud v Glasgow prohraje o gól, bude mít už jen teoretickou naději. Ta spočívá ve vítězství nad Bröndby v posledním kole a porážce Rangers v Lyonu. Pak bude rozhodovat skóre, jehož rozdíl má Sparta po čtyřech kolech o dvě branky horší než Rangers.

Když Sparta na Rangers prohraje o dvě a víc branek, druhá už být nemůže. V posledním kole si to pak rozdá s Bröndby o třetí příčku, z níž bude hrát úvodní kolo vyřazovací fáze Konferenční ligy s jedním z osmi mužstev, které se umístí na druhých příčkách.

Konferenční liga: Jablonec Našlápnuto k vítězství ve skupině D má Alkmaar. S odstupem následuje Jablonec a Randers. I poslední Kluž s jedním bodem má pořád naději na postup z druhého místa.

Zbývající zápasy: Jablonec - Alkmaar, Randers - Kluž, Kluž - Jablonec, Alkmaar - Randers.

Tabulka skupiny D Tým Z V R P S B 1. Alkmaar 4 3 1 0 6:2 10 2. Jablonec nad Nisou 4 1 2 1 5:5 5 3. Randers 4 0 4 0 7:7 4 4. Kluž 4 0 1 3 1:5 1

Jablonec už v příštím kole může slavit postup do jarní vyřazovací části. Když doma porazí Alkmaar a Randers prohrají v Kluži, skončí Jablonec na druhém či prvním místě. Z kterého by šel do jara, se uvidí v prosinci po závěrečných zápasech.

První příčka znamená osmifinále, druhá úvodní kolo vyřazovací fáze, v němž by narazil na jeden z osmi celků na třetích místech Evropské ligy.

Když Jablonec s Alkmaarem remizuje, nizozemský klub si zajistí postup z prvního místa a osmifinále Konferenční ligy. Postavení Jablonce před závěrečným kolem určí výsledek duelu Randers - Kluž a o druhém postupujícím se rozhodne v prosinci.

Konferenční liga: Slavia Slavia je na tom podobně jako Jablonec. Má naději na první příčku, ale příště musí porazit lídra. Jinak jí zbude boj o druhé místo.

Zbývající zápasy: Slavia - Feyenoord Rotterdam, Maccabi Haifa - Union Berlín, Union Berlín - Slavia, Feyenoord - Haifa.



Tabulka skupiny E Tým Z V R P S B 1. Feyenoord Rotterdam 4 3 1 0 7:3 10 2. Slavia Praha 4 2 0 2 5:4 6 3. Maccabi Haifa 4 1 1 2 1:4 4 4. Union Berlín 4 1 0 3 6:8 3

I Slavia podobně jako Jablonec může mít 25. listopadu po svém pátém vystoupení splněno.

Když doma porazí Feyenoord a souboj Maccabi Haifa - Union Berlín skončí remízou, postup už slávistům nikdo nevezme. V závěrečném dějství v prosinci se už jen rozhodne, jestli půjde z prvního místa přímo do osmifinále, nebo z druhého do úvodního kola vyřazovací fáze proti jednomu z osmi celků na třetích místech Evropské ligy.

Pokud slávisté Feyenoordu porážku ze září neoplatí a body ztratí, o naději na postup z druhého místa se budou prát v prosinci na Olympijském stadionu v Berlíně proti Unionu.

Feyenoordu remíza či výhra na Slavii zajistí první příčku.