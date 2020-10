Elitní evropské kluby by mohly hrát na turnaji podporovaném FIFA

Podle Sky News se jednání účastní úřadující anglický mistr Liverpool či Manchester United. Do soutěže by se zapojilo 18 týmů, které by se utkávaly v průběhu sezony. Nejvýše umístěné týmy v lize by se kvalifikovaly do vyřazovací fáze.

Na zrod turnaje je třeba sehnat finanční krytí ve výši šesti miliard dolarů (138 miliard korun). Požadovanou sumu by mohla poskytnout banka JP Morgan, dluh by se následně splatil z příjmu z televizních práv. FIFA ani Evropská fotbalová unie (UEFA) se k tématu nevyjádřily.

Myšlenka evropské superligy se v minulosti objevila už několikrát, UEFA, která řídí „milionářskou“ Ligu mistrů, s tím však nesouhlasí. Předseda UEFA Aleksander Čeferin v listopadu 2018 označil možnost vzniku elitní klubové superligy za nesmysl. Podpořil ho i šéf Juventusu Turín a evropské asociace klubů ECA Andrea Agnelli.