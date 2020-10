UEFA zkritizovala zamýšlený turnaj pro elitní evropské kluby

Podle Sky více než 12 klubů z pěti nejlepších evropských lig jedná o založení turnaje, který by mohl odstartovat v roce 2022. V průběhu sezony by se utkávalo 18 celků, nejvýše umístěné týmy v lize by se kvalifikovaly do vyřazovací fáze.

Myšlenka evropské superligy se v minulosti objevila už několikrát, UEFA s ní však nesouhlasí. „O principech solidarity, postupů, sestupů a otevřených lig nebudeme vyjednávat. Tyto věci dělají z Ligy mistrů nejlepší sportovní soutěž na světě. UEFA a kluby jsou odhodlané budovat takovou sílu, ne ji zničit vytvořením superligy pro 10, 12 nebo 24 klubů, která by se nevyhnutelně stala nudnou,“ uvedla UEFA v prohlášení.

Jedním z hlavních iniciátorů Evropské Premier League má být předseda Realu Madrid Florentino Pérez. Na zrod elitního turnaje je údajně nutné sehnat finanční krytí ve výši šesti miliard dolarů (138 miliard korun). Požadovanou sumu by mohla poskytnout banka JP Morgan, dluh by se následně splatil z příjmu z televizních práv.

FIFA svou účast na projektu nepotvrdila, ale současně ani zcela nevyloučila. „Nechceme komentovat a účastnit se jakýchkoli spekulací o tématech, které se objevují každou chvíli,“ uvedla mezinárodní federace.

Superligu ostře odsoudil například šéf španělské La Ligy Javier Tebas, který v minulosti kritizoval i prezidenta FIFA Gianniho Infantina. „Podporovatelé této myšlenky ukázali nejen totální ignoraci směrem k organizaci i zvykům evropského a světového fotbalu, ale také pohrdání trhy s audiovizuálními právy,“ prohlásil Tebas. „Projekt takového typu by přinesl vážné ekonomické škody a vypadá dobře jenom tehdy, když jste v pět hodin ráno opilí v baru,“ dodal.