Bude hrát Chytil, prozradil Trpišovský. Je to šance na restart, říká útočník

V úvodním zápase fotbalové Evropské ligy v Ženevě se mu taktika osvědčila. Prozradil, že do brány naskočí Aleš Mandous a vrátil se s výhrou. To samé teď slávistický trenér Jindřich Trpišovský čeká i před duelem s Šeriffem Tiraspol. „Minule to vyšlo, tak teď řeknu, že Mojmír Chytil nastoupí od začátku,“ sdělil na tiskové konferenci.