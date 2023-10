Tafatův kiks a dál šel Šeriff. Ten malér táhl Slavii před čtrnácti lety ke dnu

V době, o které mluvíme, hrály Chanovice krajský přebor. Taky pomohly vychovat kluka s blond špinavou patkou, jenž měl bezvadnou postavu a hodně silné, téměř dvoumetrové tělo, které si na hrotu dokázalo udělat prostor. Libor Tafat se jmenoval. Dnes hraje za pár eur okresní soutěž v Německu: „Kyčle už mi neslouží, mám artrózu třetího stupně a hrávám leda pod ibalginem. Ale říkám si, že dokud můžu běhat, tak se prostě hecnu.“

V létě 2009 přestoupil do Slavie a rovnou podepsal smlouvu na šest let. Jako na potvoru udělal kiks, který ze sebe nikdy nesmyje. „Já věděl, že se zeptáte. Nebudu vám to zazlívat, ale ve mně už žádné trauma není. Ano, rok dva jsem se trápil, sesypalo se to na mě a moje hlava si s tím problémem nedokázala poradit,“ poví od Dobřan, kde žije.