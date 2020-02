ONLINE: Vrba versus Inter. Ludogorec hraje Evropskou ligu proti gigantovi

Milánský tým se do play off dostal ze třetího místa ve skupině Ligy mistrů, kde za sebou na podzim nechal pražskou Slavii. Ludogorec, do kterého Vrba přišel v zimě, skončil ve své skupině Evropské ligy druhý za Espaňolem Barcelona.

Ludogorec - Inter Milán sledujte od 18.55 online

Na úvod svého bulharského angažmá slavil Vrba jednoznačné vítězství 6:0 nad předposledním Botevem Vratsa.

Mezi 16 zápasy jsou i atraktivní duely Olympiakos Pireus - Arsenal, Leverkusen - Porto nebo Bruggy - Manchester United.

Sudím ve vyřazovací fázi fotbalové Evropské ligy poprvé pomáhá videorozhodčí. Technologie VAR dosud byla v druhé nejprestižnější klubové soutěži v Evropě nasazena jen do loňského finále mezi Chelsea a Arsenalem.

Eintracht Frankfurt : FC Red Bull Salzburg 0:0 (-:-) Sestavy:

Trapp – D. Abraham, Hasebe, N'Dicka – A. Touré, Ilsanker, Rode, Sow – Kamada – André Silva, Kostić. Sestavy:

Stankovic – Farkas, Onguéné, Wöber, Ulmer – Mwepu, Junuzović, Okugawa, Szoboszlai – Daka, Hwang Hi-čchan. Rozhodčí: Palabıyık – Sesigüzel, Olguncan

Club Bruggy KV : Manchester United 0:0 (-:-)

Sporting Lisabon : Istanbul Başakşehir FK 0:0 (-:-) Sestavy:

Maximiano – Ristovski, Coates, Neto, Acuňa – Wendel, Battaglia, Vietto – Bolasie, Šporar, Cabral. Sestavy:

Günok – Caiçara, Ponck, Škrtel, Clichy – Višća, Tekdemir, Kahveci, Gulbrandsen – Ba, Crivelli. Náhradníci:

Sousa – Camacho, I. Doumbia, Henrique, Ilori, Mendes, Plata. Náhradníci:

Babacan – Aleksić, Elia, Epureanu, Okechukwu, Özcan, Uçar.

Bayer Leverkusen : FC Porto 0:0 (-:-)

Wolverhampton Wanderers : Espanyol Barcelona 0:0 (-:-)

APOEL FC : FC Basilej 0:0 (-:-) Rozhodčí: O. Grinfeld – R. Hassan, I. Yarkoni

AZ Alkmaar : LASK Linz 0:0 (-:-)

VfL Wolfsburg : Malmö FF 0:0 (-:-) Rozhodčí: Mažeika – Šimkus, Kazlauskas

FK Šachtar Doněck : Benfica Lisabon 0:0 (-:-)

FC Kodaň : Celtic FC 0:0 (-:-) Sestavy:

Johnsson – Varela, Stage, Zeca (C), N'Doye – Biel, Santos, Oviedo, Nelsson – R. Sigurdsson, Falk. Sestavy:

Forster – Jullien, S. Brown (C), Hayes, R. Christie – Ntcham, Edouard, Frimpong, Ajer – C. McGregor, Forrest. Náhradníci:

Grytebust – Bengtsson, Papagiannopoulos, Thomsen, Daramy, Bartolec, Kaufmann. Náhradníci:

Bain – Šimunović, N. Bitton, Bayo, Rogic, Bolingoli-Mbombo, M. Elyounoussi. Rozhodčí: S. Karasev – I. Demeško, M. Gavrilin

Olympiakos FC : Arsenal FC 0:0 (-:-)

CFR Kluž : Sevilla FC 0:0 (-:-) Rozhodčí: Deniz Aytekin (GER) – Eduard Beitinger (GER), Dominik Schaal (GER)

Getafe CF : AFC Ajax 0:0 (-:-) Sestavy:

Soria – Damián Suárez, Dakonam (C), Etxeita, Oliveira – Nyom, Nemanja Maksimović, Arambarri, Cucurella – Jaime Mata, Deyverson. Sestavy:

B. Varela – Dest, E. Álvarez, Blind, Tagliafico – van de Beek, Zijach, Lisandro Martínez – Tadić (C), Traoré, Babel. Náhradníci:

Chichizola – Kenedy, Jason, J. Molina, Ángel Rodríguez, Timor, Chema. Náhradníci:

Huntelaar, Schuurs, Timber, Eiting. Rozhodčí: Buquet – Debart, Pacelli (všichni Francie)

AS Řím : KAA Gent 0:0 (-:-) Rozhodčí: Kabakov – Margaritov, Valkov (vš. BUL)